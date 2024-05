Cathy Hummels präsentiert "Stadion-Style" fürs Champions-League-Finale: User empört!

München/London - Am Samstagabend steigt das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid (21 Uhr/ZDF, DAZN). Ex-Spielerfrau Cathy Hummels (36) wird live im Wembley Stadion in London dabei sein. Da darf natürlich das richtige Outfit nicht fehlen.

Mit diesem Outfit wird Cathy Hummels (36) ihren Ex-Ehemann Mats Hummels in Wembley anfeuern. © Instagram/Cathy Hummels (Montage)

Die Influencerin wird gemeinsam mit Sohn Ludwig (6) Ex-Mann und Papa Mats Hummels (35) auf dem Rasen anfeuern. "Ich war ja lang genug im Business", scherzt die 36-Jährige in einem Video auf Instagram angesichts der vielen Jahre als Spielerfrau.

Nach und nach stellt Cathy einen lässigen "Stadion Style" rund um das obligatorische gelbfarbene BVB-Trikot in ihrem riesigen Ankleidezimmer zusammen.

Einige User stören sich an der Zurschaustellung ihres Luxus-Lebens.

"Was sollen wir von der öffentlichen Zurschaustellung von Überfluss und Dekadenz in Zeiten von Hungersnöten und Kriegen halten?" und "Dekadenz in Reinform", meckern sie in der Kommentarspalte.

Andere sind wiederum begeistert vom Kleiderschrank der Moderatorin. "Dein Schrank ist ein Traum" und "Woher ist dieser unglaublich schöne Kleiderschrank?", kommentieren sie.