Scheidung von Mats: Das hat Cathy Hummels mit den Abfindungs-Millionen gemacht

Aktuell wohnt Cathy noch in der Familienvilla, in der sie viele Jahre mit Mats zusammengelebt hatte. Die Immobilie steht zum Verkauf. Der große Bruch in der Beziehung zwischen dem Fußball-Star und der Influencerin entstand, als Mats im Jahr 2019 von Bayern München zum Bundesliga-Rivalen nach Dortmund wechselte.

"Ja, es stimmt. Ich habe ein schönes Mehrfamilienhaus für meinen Sohn und mich gefunden. Wir werden im Frühling umziehen. Zwei Wohnungen werde ich vermieten", so Cathy gegenüber "Bild". Sie sehe das als hervorragende Investition in ihre Zukunft.

Dem Bericht zufolge handelt es sich dabei um ein 485 Quadratmeter großes Dreifamilienhaus. In eine der Wohnungen will sie mit Sohn Ludwig einziehen, die anderen beiden plant sie zu vermieten. Clever!

Cathy und Mats wollen nicht zuletzt wegen ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig (5, r.) weiter Freunde bleiben. © Instagram/Cathy Hummels

Cathy blieb damals überraschenderweise mit Ludwig in München. "Ich wollte nicht mehr zurück", verriet die 35-Jährige in der RTLZwei-Doku "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" und begründete das damit, dass sie in ihrer ersten Zeit in Dortmund zwei schwere Depressionen gehabt habe.

Ihr Mann habe sie aber mehr um sich haben wollen. "Ich hatte die Wahl: Entweder verliere ich ihn, oder ich verliere mich, und ich musste mich für mich entscheiden", so Cathy.

Schließlich wollte Mats die Trennung. Keine leichte Zeit für Cathy: "Wir waren dreizehn Jahre - oder dreizehneinhalb - unzertrennlich."