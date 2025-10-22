Cathy Hummels schlägt Alarm: Gefährlicher Drogen-Trend auf Social Media

München - Ein neuer Trend auf TikTok und Instagram hat auch Influencerin Cathy Hummels (37) erreicht und die ist davon ganz und gar nicht begeistert.

Für Cathy Hummels (37) ist der Trend auf Social Media gefährlich. © Peter Kneffel/dpa

In den im Netz kursierenden Videos zeigen sich User zunächst ungeschminkt. Anschließend inszenieren sie, wie sie Puder wie Kokain durch die Nase ziehen – nur um kurz darauf perfekt geschminkt vor der Kamera zu erscheinen.

Für die 37-Jährige allerdings alles andere als ein harmloser Trend, sie positioniert sich in einem Instagram-Video klar dagegen: "Obwohl man eigentlich weiß, dass es nur Puder ist, verharmlosen diese Videos meiner Meinung nach den Drogenkonsum und verherrlichen ihn sogar ein bisschen."

Obwohl die Moderatorin für viele neue Internet-Phänomene zu haben ist, zieht sie hier einen klaren Schlussstrich: "Da muss ich sagen: 'Stopp'. Das geht nicht und das ist absolut uncool."

Als Person des öffentlichen Lebens habe sie eine große Vorbildfunktion, findet Hummels - gerade für jüngere Fans. "Um sicher zu sein, dass ich nicht vielleicht irgendwie zu spießig geworden bin, habe ich auch meine Community befragt", erklärt sie auf Instagram.

Und auch ihre Zuschauer pflichteten der Ex von Mats Hummels (36) bei, rund 98 Prozent stimmten gegen den Kokain-Puder-Trend.