Kapitel endlich abschließen: Cathy Hummels und Ex-Mann Mats verzichten auf stattliche Summe

München - Es ist eines der letzten gemeinsamen Objekte einer einst großen Liebe: Cathy Hummels (37) und ihr Ex-Mann Mats Hummels (36) suchen nach einem Käufer für ihr einstiges Traumhaus in München - und das seit fast einem Jahr.

Cathy (37) und Mats Hummels (36) sind seit 2022 geschieden. © Christof STACHE/AFP

Bei dem sündhaft teuren Heim handelt es sich um eine 584 Quadratmeter große Villa mit elf Zimmern im Herzogpark in Bogenhausen, die bei "Duken & von Wangenheim" angeboten wird. Das Grundstück umfasst eine Fläche von rund 986 Quadratmetern.

Hinzu kommen eine Tiefgarage mit sieben Plätzen sowie auch ein Wellnessbereich inklusive Sauna.

Die 2001 gebaute Villa war 2019 von dem einstigen Traumpaar umfassend saniert worden, sollte für stolze 16,1 Millionen Euro den Besitzer wechseln.

Informationen der BILD-Zeitung zufolge wollen sowohl Cathy als auch Mats die Immobilie endlich loswerden, um die Ehe endgültig abzuschließen.

Die Influencerin und Moderatorin wohnt mit Sohn Ludwig (7) inzwischen in Schwabing. Ihr Ex-Mann schnürt derzeit für AS Rom in der italienischen Serie A die Fußballschuhe, hat sich für ein Haus auf der spanischen Baleareninseln Mallorca entschieden.

In diesem Zusammenhang sind beide nun offenbar bereit, für einen Verkauf auf eine stattliche Summe zu verzichten.