"Liebe Hater, ich brauche euch": Cathy Hummels ruft Hass-Schreiber auf, gegen sie zu schießen
München - "Liebe Hater, ich brauche euch." Influencerin Cathy Hummels (37) will Hass-Kommentare. Ganz bewusst, unverblümt, ohne Filter. Und das hat einen Grund.
Ihr sei, so sagt sie in ihrem Instagram-Video, aufgefallen, dass immer wieder dieselben Kommentatoren miese Sprüche bei ihr hinterlassen würden.
Es sei - so ihr Eindruck - ohnehin völlig egal, was sie machen würde: Laut den Schreiberlingen wäre es ohnehin immer falsch.
Und tatsächlich ist das ein Phänomen, dass viele Content Creator kennen, wenn sich jemand auf sie eingeschossen hat. Von daher also nachvollziehbar, was die 37-Jährige berichtet. Aber: Genau das brauche sie jetzt.
Hummels ruft aktiv dazu auf: "Was habe ich an mir, was euch so fasziniert, dass ihr mir so viel eurer Zeit schenkt?", provoziert sie die Tastenkrieger. "Ich sehe das als riesengroßes Kompliment."
Sie will wissen: Was triggert die Leute an ihr, was finden sie doof, was stört? Und genau das soll - dieses Mal ausdrücklich erwünscht - in die Kommentare geschrieben werden.
Ist der Aufruf am Ende nur Werbung für ihre Live-Show?
Man solle ihr das alles "in die Fresse ballern". Allerdings, so ist es im beigefügten Text zu lesen, geht es ihr nicht darum, ihr Verhalten anzupassen.
Nutzen möchte sie die Botschaften für einen Auftritt. Sie werde bei ihrer "One Woman Show" Mitte November auf genau diese Kommentare reagieren. "Nicht, um zurückzuschlagen, sondern um zu zeigen, wie man Hass in Stärke verwandelt."
Im Grunde ist der ganze Beitrag - wie ihr Video, in dem sie wegen ihres Sohnes mit den Hatern angeblich abrechnen würde - also eher ein Werbevideo für das Event.
Denn Hass-Kommentare hätte sie ja eigentlich genug. Und ihr Video hatte auch erst einmal einen gegenteiligen Effekt: Es lockte die Fans an.
In den obersten Kommentaren finden sich nur Lobeshymnen. Was aber bestimmt auch mal ganz angenehm ist zu lesen. War genau das am Ende vielleicht sogar Cathys Plan?
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa