"Liebe Hater, ich brauche euch": Cathy Hummels ruft Hass-Schreiber auf, gegen sie zu schießen

München - "Liebe Hater, ich brauche euch." Influencerin Cathy Hummels (37) will Hass-Kommentare. Ganz bewusst, unverblümt, ohne Filter. Und das hat einen Grund.

Ist oft Opfer von Hass-Kommentaren: Influencerin Cathy Hummels (37) ruft zu verbalen Attacken unter ihrem Beitrag auf. © Peter Kneffel/dpa

Ihr sei, so sagt sie in ihrem Instagram-Video, aufgefallen, dass immer wieder dieselben Kommentatoren miese Sprüche bei ihr hinterlassen würden.

Es sei - so ihr Eindruck - ohnehin völlig egal, was sie machen würde: Laut den Schreiberlingen wäre es ohnehin immer falsch.

Und tatsächlich ist das ein Phänomen, dass viele Content Creator kennen, wenn sich jemand auf sie eingeschossen hat. Von daher also nachvollziehbar, was die 37-Jährige berichtet. Aber: Genau das brauche sie jetzt.

Hummels ruft aktiv dazu auf: "Was habe ich an mir, was euch so fasziniert, dass ihr mir so viel eurer Zeit schenkt?", provoziert sie die Tastenkrieger. "Ich sehe das als riesengroßes Kompliment."

Sie will wissen: Was triggert die Leute an ihr, was finden sie doof, was stört? Und genau das soll - dieses Mal ausdrücklich erwünscht - in die Kommentare geschrieben werden.