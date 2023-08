Cathy Hummels spricht über eigenen Tod und hat einen Wunsch: "Wenn es mich trifft, dann ..."

Cathy Hummels (35) spricht auch ernste Themen offen an. © Angelika Warmuth/dpa

"Jeder muss mal gehen", leitet die erfolgreiche Influencerin und Moderatorin aus Bayern, die ihren Lebensmittelpunkt in München hat, in einer Story auf der Social-Media-Plattform ein. Zu sehen sind in ebendieser im Hintergrund mehrere Grabsteine.

Was es damit auf sich hat, erklärt Hummels selbst. "Wenn es mich trifft, dann wünsche ich mir einen rosanen Grabstein", führt die 35-Jährige weiter aus und schiebt ergänzend nach: "Cathylike eben!"

Die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels (34), mit dem sie einen gemeinsamen Sohn (5) hat, versucht laut eigener Sichtweise, "den Tod als Krönung des Lebens zu betrachten". Was in ihren Augen ebenso Auswirkungen auf genau dieses zu haben scheint.

"Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man sein Ding macht", erklärt Hummels. Jeder solle sein Leben leben, "denn man hat nur eins." Es handelt sich um eine Einstellung, die sie im Netz immer wieder durch Taten zu veranschaulichen versucht.