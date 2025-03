Harte Worte und klare Botschaft: Cathy Hummels bezeichnet sich als "Meister der Selbstzerstörung"

München - Cathy Hummels (37) hat auf Instagram einmal mehr tiefe Einblicke in ihr Seelenleben gewährt und diese mit einer Botschaft an ihre Follower verknüpft. Im Fokus mehrerer Storys stand das Thema mentale Gesundheit.

Cathy Hummels (37) hat sich bei ihren Fans gemeldet. © Henning Kaiser/dpa

"Ich hatte einen krassen Mindfuck", schilderte die gebürtige Dachauerin am Sonntag. Das passiere bei ihr manchmal einfach - vor allem in Momenten, in denen sie mehr Ruhe habe, erklärte Hummels, die sich als "Meister der Selbstzerstörung" bezeichnete.

Sie habe krasse Selbstzweifel, sehe sich als absolute Versagerin. "Ich denke, ich bin ein Loser, bekomme nichts auf die Reihe. Ich bin einfach ein Nichtsnutz."

Zwar wisse sie, dass die Gedanken, die plötzlich in ihrem Kopf auftauchen, nicht "wahr" oder "richtig" seien, führte die 37-Jährige aus. "Nichtsdestotrotz habe ich sie." Sie neige dazu, sich zurückzuziehen.

Das müsse sie allerdings auch, damit "ich wieder klarkomme". Ihre Lösung in dem geschilderten Fall am Samstag: Inlineskaten, um den Kopf freizubekommen!