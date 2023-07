Cathy Hummels teilt sexy Bikini-Schnappschüsse: "Was keiner weiß"

München - Sie lässt Interessierte an ihrem Leben teilhaben und zeigt dabei nicht nur die Sonnenseiten: Cathy Hummels (35) hat sich auf Instagram mit einer wichtigen Botschaft an ihre Followerschaft gewandt.

Die Folge daraus sei schlussendlich der Hintergrund des Posts, erklärt Hummels. S ie habe "Selbstzweifel" gehabt und "angefangen, mich mit anderen zu vergleichen", so die gebürtige Dachauerin, die sich "nicht schön" gefunden habe.

An diesem Tag war das aber offenbar nicht der Fall.

"Was keiner weiß, weil es dieses Foto nicht zeigt, ist, dass ich eigentlich einen krassen Juckreiz im Gesicht hatte", beschreibt die 35-Jährige, deren Haut eine Creme-Behandlung nicht vertragen habe. Bedeutet: Nicht alles fällt auf den ersten Blick überhaupt auf.

Zu sehen ist sie auf drei der vier hochgeladenen Fotos im Bikini auf einem Gartenstuhl sitzend, auf zweien blickt Hummels dabei direkt in die Kamera.

"Ein hübsches Foto, oder?", fragt die Influencerin und Moderatorin, die unter anderem für Kampf der Realitystars vor der Kamera steht, in ihrem derzeit neuesten Posting auf der Social-Media-Plattform zu einer Serie von vier Schnappschüssen in die Runde.

Sie habe dann "Stopp" zu sich selbst gesagt und ein "konstruktives Selbstgespräch geführt", schildert Hummels weiter. Das Resultat? Die wichtige Erkenntnis, dass es "ein perfektes Bild oder was auch immer" in ihren Augen schlichtweg nicht gebe.

Denn letztendlich sollte es niemanden "jucken", was andere über einen zu sagen haben. "Glück findet man in sich selbst." Und siehe da: Nachdem sie ihr "Mindset gepolt" habe, habe auch ihr Ausschlag nicht mehr so sehr "gejuckt".