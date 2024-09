08.09.2024 08:59 851 Cathy Hummels verrät: So viele Dirndl braucht sie für die Wiesn

Am 21. September startet in München das Oktoberfest. Cathy Hummels braucht in diesem Jahr zwölf Dirndl.

München - Influencerin Cathy Hummels (36) braucht für das Münchner Oktoberfest in diesem Jahr zwölf Dirndl. Auch in diesem Jahr wird Cathy Hummels (36) wieder zu einem Wiesn-Bummel einladen. © Felix Hörhager/dpa "Dieses Jahr brauche ich circa zwölf verschiedene Looks. Viele leihe ich mir aus", verriet sie der Deutschen Presse-Agentur. Einige stammten auch aus ihrer eigenen Kollektion, die sie zur Wiesn bei einem Trachten-Label herausgebracht hat. Sie selbst hat auf Instagram angekündigt, zu ihrem Wiesn-Bummel, den sie als Promi-Event auf dem Oktoberfest etabliert hat und auch in diesem Jahr wieder veranstalten will, ein pinkes Dirndl aus dieser Kollektion zu tragen. "Pink steht für Selbstbewusstsein, Weiblichkeit und Kraft. Außerdem ist Pink meine Lieblingsfarbe", erklärte sie. Cathy Hummels Nach Doktortitel-Wirbel um Bruder: Buch von Cathy Hummels gestoppt Pink war - wohl auch wegen des kultigen Barbie-Films, an dem im vergangenen Jahr niemand vorbeikam - die Dirndl-Trendfarbe 2023. In diesem Jahr liegen eigentlich andere Farben im Trend, wie Axel Munz, Geschäftsführer der Dirndl-Kette Angermaier, sagt: "Modisches Lila, helles Mint und Salbei, königliches Blau, tiefes Rot, Tannengrün bis hin zu elegantem Schwarz". Oktoberfest in München: Die Trachten-Trends 2024 Und diese gern auch eintönig: "Interessant auch monochrome Looks, die sich durch eine einheitliche Farbgebung bei Dirndlkleid, Schürze und Bluse auszeichnen", sagt Munz. Die Dirndl gehen 2024 "alle übers Knie". No-Gos sind aus seiner Sicht kurze Mini-Dirndl, "Flip-Flops oder Birkenstockschuhe zum Dirndl, Carmenblusen. Schlimm ist auch, wenn die Schürze länger als das Kleid ist". Bei den Männern sieht Munz vor allem "die kurzen, handbearbeiteten Lederhosen in Hirsch und Wildbock mit aufwändigen Stickereien, vielfach im Vintage-Look", wie er sagt. "Starke Farben sind Bordeaux, leuchtendes Blau oder Schwarz mit Gold kombiniert." Die Modesünden bei den Herren: "Schlecht sitzende Lederhosen, T-Shirts unter Westen, Kurzarmhemden".

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa