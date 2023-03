Cathy Hummels will einen Traum verwirklichen: "Brauche einiges an Inspiration"

Cathy Hummels (35) hat derzeit alle Hände voll zu tun. © Peter Kneffel/dpa

"Ich hatte einen so wunderschönen produktiven Tag mit meiner Mama und meinem Sohn", erklärte die Influencerin und Moderatorin, die gerade erst für die RTLZWEI-Sendung "Kampf der Realitystars" vor der Kamera stand, in ihrer Story. Zuvor war das Trio am Samstag unterwegs gewesen, um Küchen für das Haus der gebürtigen Dachauerin zu sichten.

Es scheint sich um einen rundum gelungenen Tag gehandelt zu haben und damit auch um Balsam für die Seele. Denn laut Hummels neuestem Beitrag waren unter der Woche "ein paar Sachen" passiert, die sie "sehr traurig" gemacht hätten. Auf das, was vorgefallen ist, ging die Bayerin jedoch nicht ein.

"In der Früh habe ich mein Lieblingstraining machen dürfen", schilderte Hummels. Danach habe es ein "leckeres Frühstück mit selbst gemachten Pancakes" gegeben und schließlich sei dann die Planung ihrer neuen Küche dran gewesen. Am heutigen Sonntag soll diese fortgesetzt werden.

Denn: Die 35-Jährige will einen Traum verwirklichen und wünscht sich eine "richtige Cathy-Küche", was allerdings gar nicht so einfach zu sein scheint. "Ich brauche einiges an Inspiration, weil ich mich gar nicht auskenne", räumte sie ein.