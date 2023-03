Cathy Hummels zeigt sich oben ohne auf Balkon: Bekamen Nachbarn sexy Nippel-Show zu sehen?

Cathy Hummels (35) hat auf Instagram viel Haut gezeigt. © Tobias Hase/dpa

"Na, Blumen schon gegossen?", fragte die gebürtige Dachauerin auf ihrem Account am Sonntag in die Runde. Dazu lieferte sie zwei Fotos getreu dem Motto "ein schöner Rücken kann auch entzücken".

Zu sehen ist Hummels auf diesen nämlich von hinten auf einem Balkon stehend - und zwar oben ohne. Beide Arme sind in die Höhe gereckt. Die pinke Gießkanne in ihrer linken Hand passt dabei farblich perfekt zu ihrer ebenfalls pinken Hose.

Im Zusammenhang mit dem Posting überschlugen sich erwartungsgemäß schnell die Kommentare.

Während einige die Aktion mit Humor nahmen und unter anderem auf Schnappschüsse aus anderen Blinkwinkeln durch die Nachbarn hofften, konnten viele ebenjener nicht wirklich etwas abgewinnen.



Doch durften sich die Bewohner der umliegenden Häuser, von denen auf den Fotos der Influencerin und Moderatorin zumindest niemand zu sehen ist, in der Tat über äußerst intime Einblicke zum Ausklang des Wochenendes freuen?



Nein! Denn wie Hummels am Abend in ihrer Story aufgeklärt hat, hatte sie im Zuge der Bilder zwar viel Haut gezeigt, aber nicht so viel, wie manch einer aus ihrer mehr als 700.000 Menschen umfassenden Followerschaft gedacht hatte.