"Playboy"-Chef über Shooting mit Cathy Hummels: "Erst, als die Scheidung von Mats durch war ..."

München - 2023 ließ Cathy Hummels (37) für die Juli-Ausgabe des " Playboy " die Hüllen fallen. Allerdings war es laut Florian Boitin (58), dem Chefredakteur des Männer-Magazins, ein langwieriger Prozess, die Influencerin vor die Kamera zu bekommen.

Florian Boitin (58) ist seit Juni 2009 Chefredakteur der deutschen Ausgabe des "Playboy". © Peter Kneffel/dpa

"Wir haben zwei Jahre verhandelt. Zwischendurch gab es eine Pause. Erst, als die Scheidung von Mats durch war, kam wieder Bewegung in die Sache", erinnert sich Boitin im Gespräch mit "Bild".

Hummels hatte klare Vorstellungen.

"Dann hat uns Cathy damit überrascht, dass sie es nur macht, wenn auch ihre Schwester Vanessa dabei ist", so der "Playboy"-Chef. Man habe die Zusammenarbeit mit ihr "immer als zuverlässig, enthusiastisch und sogar witzig erlebt".

Schließlich sagte die Moderatorin zu.

"Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich stehe zu mir und bin dankbar, dass ich nach den harten Jahren, die ich hinter mir habe, nun gesund bin. Ich sehe das Shooting als Neustart und habe Lust, ihn gemeinsam mit euch zu wagen", sagte Hummels damals zu ihrem Shooting.

Und weiter: "Ich dachte, dass mein Körper von selbst funktioniert. Durch die Scheidung habe ich dann gemerkt, wie sehr auch mein Körper gelitten hat. Wie psychosomatisch ich bin. Ich habe wirklich abgebaut."