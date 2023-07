Kritik an Cathy Hummels: Verkauft sie billigen China-Schmuck?

So findet sich beispielsweise eine Haarklammer, kostet bei "bee GRACED" 12,90 Euro - beim China-Shop knapp zwei Euro.

Auf der Billigplattform "AliExpress" aus China zum Beispiel tauchen Produkte auf, die Cathys Kollektionen täuschend ähnlich sehen. Über die Google-Bildersuche finden sich auch weitere Shops, darunter auch Amazon. Hat die 35-Jährige also billig eingekauft und verkauft es jetzt für mehr als das Doppelte weiter?

Wo und wie die Produkte produziert werden, dazu findet man nichts auf der Homepage. Dort heißt es lediglich: "All unser Herzblut, unsere Ideen, unsere Kreativität und vor allem die Liebe zu besonders schönen Schmuckstücken und Accessoires finden in bee graced Leben."

Nun hat sich "bee GRACED" erstmals auf Instagram dazu geäußert und weißt die Vorwürfe zurück. So würde man die Produkte von "anderen, insbesondere ausgewählten Lieferanten zu höheren Einkaufspreisen" beziehen.



Zudem erklärt das Unternehmen, dass es nicht nur selbst designte Produkte anbiete, sondern auch von "Lieferanten bezogene". Diese würden auf der Webseite auch in verschiedenen Bereichen zu finden sein.

So richtig klar wird das dem Kunden allerdings nicht. Immerhin heißt es auch bei Instagram: "designed and founded by Sarah & Cathy" (Designed und gegründet von Sarah & Cathy).