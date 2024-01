"Sexy oder süß?": Cathy Hummels macht sich für Community "komplett nackig"

Cathy Hummels (35) hat fast 700.000 Follower auf Instagram. © Henning Kaiser/dpa

Erst kürzlich zeigte sich die Influencerin vollkommen ungeschminkt. Das kam bei ihrer Community gut an. Nun legte die Ex-Frau von Fußball-Profi Mats Hummels (35) erneut ganz natürlich nach.

Die 35-Jährige veröffentlichte eine Bildreihe auf Instagram. Auf dem ersten Foto ist sie im knappen Bikini zu sehen, und ihr Gesicht ist von einer tief sitzenden Mütze bedeckt.

Auf dem zweiten Bild strahlt die in München wohnende Moderatorin ohne Make-up in die Kamera.

"Sexy oder Süß?", fragt sie ihre knapp 700.000 Follower und fügt hinzu: "Wenn deine Community will, dass du dich öfter komplett nackig machst, also im Gesicht, dann: Here we go."