Kurz nach Trennung von Hanna: Cedric beim Knutschen mit diesem OnlyFans-Model erwischt?

Während sich Hanna zunächst nicht zu dem Liebes-Aus geäußert hatte, bestätigte Cedric schließlich kurz vor Silvester die Gerüchte: Ja, er und Hanna seien getrennt. Nein, die Dreharbeiten zu "Forsthaus Rampensau Germany" hätten nichts damit zu tun gehabt.

Gründe für die Trennung nannte er nicht, deutete allerdings an, dass der letzte Schritt von Hanna ausgegangen sei.

Erst am Wochenende meldete sich dann auch Hanna in einem kurzen Statement: Zwischen ihnen sei nichts vorgefallen. "Es liegt eigentlich an mir", sagte Hanna und erklärte, dass die Beziehung zu Cedric nicht das gewesen sei, was sie sich für ihr weiteres Leben vorgestellt habe.

Er hätte dagegen schon die gemeinsame Zukunft geplant. "Cedric hatte sich schon alles mit mir bis Hochzeit, Haus und Hund vorgestellt und durchgeplant."

Diese Erwartungen musste Hanna dann enttäuschen. Doch aktuell sieht es so aus, als könnte sich Cedric ganz gut über den Trennungsschmerz hinwegtrösten ...