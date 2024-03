18.03.2024 13:10 Kranke Céline Dion gibt Lebenszeichen! Kehrt sie auf die Bühne zurück?

Seit Monaten ist es still geworden um Céline Dion (55): Die Sängerin leidet an einer seltenen Nervenkrankheit. Doch sie will sich nicht unterkriegen lassen.

Von Franka Wolf

Titelfoto: Ian West/Press Association/dpa