Sorge um Channing Tatum: Schauspieler meldet sich aus Krankenhaus - "Das wird schwer"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Sorge um Channing Tatum (45): Der "Magic Mike"- Schauspieler teilte am Mittwoch ein Bild von sich aus dem Krankenhaus.

Channing Tatum (45) musste am Mittwoch an der Schulter operiert werden. © Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Einfach ein neuer Tag, eine neue Challenge", betitelte er das Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er in einem Klinikbett liegt und in die Kamera schaut. Auf seinem Kopf trägt er eine Haube, sein Körper ist in ein Krankenhausgewand gehüllt.

"Das hier wird schwer", fügte er in Bezug auf seine anstehende Behandlung hinzu, "aber was auch immer. Lasst uns loslegen."

Doch was war nur los? In seiner Story teilte er kurz darauf zunächst ein Röntgenbild von seiner Schulter, die er sich ausgerenkt hatte.



Was genau passiert ist, verriet er seinen mehr als 17,3 Millionen Followern nicht. Diese mussten sich allerdings nicht allzu lang um ihren Liebling sorgen. Kurz darauf folgte nämlich bereits ein zweiter Story-Beitrag.