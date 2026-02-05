Stars heizen Gerüchte an: Diese TV-Auswanderer wollen 2027 ins Dschungelcamp

Das Dschungelcamp steht unmittelbar vor dem Finale, da träumen diese TV-Auswanderer schon von ihrer Teilnahme im nächsten Jahr.

Von Maurice Hossinger

Cala Rajada (Mallorca) - Ist nach dem Dschungelcamp etwa vor dem Dschungelcamp? Kurz vor dem TV-Finale der diesjährigen Staffel bringen sich plötzlich einige "Goodbye Deutschland"-Ikonen fürs nächste Jahr ins Spiel.

Marco Gülpen kann sich eine Teilnahme bei "IBES" ziemlich gut vorstellen.
Seit mittlerweile 22 Jahren hangelt sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" von einer bombastischen TV-Quote zur nächsten.

Aus dem Nichts wollen auch sie plötzlich was vom Kuchen abhaben: Peggy Jerofke (49) und ihre Mallorca-Kollegen Andreas Robens (59) und Marco Gülpen (62).

Laut "Mallorca Zeitung" sehe Steff Jerkel (56) seine Zukünftige im australischen Busch. "Ich würde gerne Peggy da drinnen sehen. 'Dschungelcamp' geht nach Sympathie. Ich glaube, da würde sie bei den Zuschauern punkten. Peggy unterschätzen viele, aber sie haut auch richtig Sachen weg", erklärt der Ex-Betreiber einer Bar.

Und Peggy selbst? Die könnte sich eine "IBES"-Teilnahme offenbar auch vorstellen - nicht zuletzt wegen des Supports ihres Verlobten. "Ja, ich würde mich gerne auf das Abenteuer einlassen", stellt sie klar.

Mallorca-Kollege Andreas Robens träumt ebenfalls von einer Teilnahme am Erfolgsformat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".
Bedient sich RTL im eigenen Haus und holt VOX-Stars?

Offenbar sieht sich auch Peggy Jerofke Down Under - geht ihr Wunsch schon nächstes Jahr in Erfüllung?
Probleme hätte sie allerdings mit so einigem. Unter anderem fehlender Struktur im Dschungel-Alltag: "Man sitzt da ja überwiegend nur rum." Auch mit ihren Mitstreitenden stelle sie es sich auf engstem Raum schwierig vor. "Mit Leuten so eng zu sein, die dir eigentlich auf den Keks gehen."

Für ihn wäre das offenbar kein Problem: Andreas Robens. "Natürlich hätte ich Bock aufs Dschungelcamp. Ich hätte mal wieder Bock, was zu zeigen und richtig Gas zu geben. Ich würde mich da richtig drauf vorbereiten und nicht blauäugig reingehen." Allerdings würde der Ex-"Sommerhaus"-Bewohner erst seine Höhenangst in den Griff kriegen wollen bevor er am Lagerfeuer einzieht.

Auch Hostel-Boss Marco Gülpen kann sich eine Teilnahme am RTL-Erfolgsformat vorstellen. "Natürlich würde ich in den Dschungel gehen. Ich schaue die Sendung von Beginn an und bin neugierig, wie es dann wirklich dort ist. Den Herausforderungen fühle ich mich total gewachsen und glaube auch, dass ich als reiferer Mann eine Bereicherung sein könnte, als Papabär im Camp."

Wer weiß... Vielleicht kontaktiert RTL in diesem Jahr tatsächlich einige der Auswanderer, um das Jubiläums-Camp zu füllen.

