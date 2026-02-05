Stars heizen Gerüchte an: Diese TV-Auswanderer wollen 2027 ins Dschungelcamp

Cala Rajada (Mallorca) - Ist nach dem Dschungelcamp etwa vor dem Dschungelcamp? Kurz vor dem TV-Finale der diesjährigen Staffel bringen sich plötzlich einige "Goodbye Deutschland"-Ikonen fürs nächste Jahr ins Spiel.

Marco Gülpen kann sich eine Teilnahme bei "IBES" ziemlich gut vorstellen. © RTL

Seit mittlerweile 22 Jahren hangelt sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" von einer bombastischen TV-Quote zur nächsten.

Aus dem Nichts wollen auch sie plötzlich was vom Kuchen abhaben: Peggy Jerofke (49) und ihre Mallorca-Kollegen Andreas Robens (59) und Marco Gülpen (62).

Laut "Mallorca Zeitung" sehe Steff Jerkel (56) seine Zukünftige im australischen Busch. "Ich würde gerne Peggy da drinnen sehen. 'Dschungelcamp' geht nach Sympathie. Ich glaube, da würde sie bei den Zuschauern punkten. Peggy unterschätzen viele, aber sie haut auch richtig Sachen weg", erklärt der Ex-Betreiber einer Bar.

Und Peggy selbst? Die könnte sich eine "IBES"-Teilnahme offenbar auch vorstellen - nicht zuletzt wegen des Supports ihres Verlobten. "Ja, ich würde mich gerne auf das Abenteuer einlassen", stellt sie klar.