"Affe auf Bike" will an Event teilnehmen: Koste es, was es wolle
Timmersiek/Neuseeland - Die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), bekannt als "Affe auf Bike", gab Einblicke in ihre Planungen zur "Race Across America"-Teilnahme.
Aktuell ist die Reiseinfluencerin mit ihrem Vater auf Motorradtour durch Neuseeland unterwegs, doch das nächste Abenteuer steht schon in den Startlöchern. Dies erfordert allerdings einiges an Planung, wie die 26-Jährige nun ihren Followern auf Instagram mitteilte.
Denn die Reisebloggerin erklärte bereits, dass sie beim diesjährigen "Race Across America" teilnehmen möchte. Ein Radmarathon der von der Westküste der USA zur Ostküste verläuft.
Die verschiedenen Routen sind dabei 4800 bis 5000 Kilometer lang und müssen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zurückgelegt werden. Das möchte die Bloggerin nicht allein, sondern in einer Gruppe tun.
"Ich weiß, dass ich euch versprochen habe, schnell die Mädels bekannt zu geben und wie es weitergeht", begann die 26-Jährige ihr Update. Doch manchmal gebe es viel Planung im Hintergrund und Dinge würden dennoch schiefgehen.
Sie und ihr Team seien seit Monaten jeden Tag am Planen. "Für uns ist das einfach ein riesiges Herzensprojekt und man merkt wie schwer es teilweise ist, so etwas auf die Beine zu stellen, ohne Mädels die eine riesige Reichweite mitbringen", erklärte die Bloggerin.
Teilnahme kostet sechsstelligen Betrag
Laut ihr sei es Fakt, dass nach aktuellem Stand alles auf ihren "Schultern hängen bleiben" würde. Sie hätte lange darüber gegrübelt, ob sie das Rennen angehen können.
"Und ich bin einfach an einem Punkt und wo ich denke, dass was wir Frauen da umsetzen wollen, das ist es nicht wert zu sagen, ich mache es jetzt nicht, weil das Geld kostet und wir reden hier von einem sechsstelligen Betrag", verdeutlichte die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin.
Für den Radmarathon wollen sie einen Camper mieten. Außerdem werden sie zwei Pace-Fahrzeuge dabei haben und versuchen einen Koch zu bekommen. Momentan sei sie mitten in der Planung. "Ich möchte zeigen, was wir können und ich ziehe das radikal durch", sagte die 26-Jährige.
Ihr gehe es darum zu zeigen, was man erreichen könne, ohne riesige Reichweiten und ohne ein riesiges Team. Es soll um vier Frauen gehen, die Stärke zeigen wollen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (2)