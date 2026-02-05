"Affe auf Bike" will an Event teilnehmen: Koste es, was es wolle

Timmersiek/Neuseeland - Die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), bekannt als "Affe auf Bike", gab Einblicke in ihre Planungen zur "Race Across America"-Teilnahme.

Die Planungen für die Teilnahme am "Race Across America" Marathon laufen. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

Aktuell ist die Reiseinfluencerin mit ihrem Vater auf Motorradtour durch Neuseeland unterwegs, doch das nächste Abenteuer steht schon in den Startlöchern. Dies erfordert allerdings einiges an Planung, wie die 26-Jährige nun ihren Followern auf Instagram mitteilte.

Denn die Reisebloggerin erklärte bereits, dass sie beim diesjährigen "Race Across America" teilnehmen möchte. Ein Radmarathon der von der Westküste der USA zur Ostküste verläuft.

Die verschiedenen Routen sind dabei 4800 bis 5000 Kilometer lang und müssen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zurückgelegt werden. Das möchte die Bloggerin nicht allein, sondern in einer Gruppe tun.

"Ich weiß, dass ich euch versprochen habe, schnell die Mädels bekannt zu geben und wie es weitergeht", begann die 26-Jährige ihr Update. Doch manchmal gebe es viel Planung im Hintergrund und Dinge würden dennoch schiefgehen.

Sie und ihr Team seien seit Monaten jeden Tag am Planen. "Für uns ist das einfach ein riesiges Herzensprojekt und man merkt wie schwer es teilweise ist, so etwas auf die Beine zu stellen, ohne Mädels die eine riesige Reichweite mitbringen", erklärte die Bloggerin.