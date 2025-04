Chaos bei Rockband "The Who": Nach Rausschmiss ist Schlagzeuger plötzlich wieder zurück

London (Großbritannien) - Verwirrung bei "The Who". Erst wurde Schlagzeuger Zak Starkey (59) aus der Rockband geschmissen, dann verkündete Gründungsmitglied Pete Townshend (79) nur wenige Tage später, dass dieser wieder zurück an Bord sei.

Im März hatte sich "The Who" von ihrem Schlagzeuger getrennt. © ETHAN MILLER GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

"Er wurde nicht gebeten, 'The Who' zu verlassen. Es gab einige Kommunikationsprobleme, sowohl persönliche als auch private, die auf allen Seiten geklärt werden mussten, und diese wurden gerne ans Licht gebracht", schreibt Townshend in einem Post auf dem gemeinsamen Instagram-Account der Band.

Doch zurück zum Ursprung der Verwirrung: Ende März verkündeten Townshend und Roger Daltrey (81), dass sie sich von ihrem dritten Bandmitglied Starkey trennen würden. Nach zwei Auftritten in London sollen die beiden mit ihrem Schlagzeuger unzufrieden gewesen sein.

"Die Band hat sich nach diesen Auftritten in der Royal Albert Hall gemeinsam entschieden, sich von Zak zu trennen. Sie empfinden große Bewunderung für ihn und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", ließ ein Sprecher der Band gegenüber "The Sun" verlauten.

Doch plötzlich ruderte die Band zurück und verkündete, dass Starkey doch wieder Teil von "The Who" sei - und gab gleichzeitig zu, selbst Fehler in der Aufarbeitung und während der missglückten Gigs gemacht zu haben.