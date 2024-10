Sängerin stellt Fotografen zur Rede – "Sie müssen sich bei mir entschuldigen!"

Olivia Rodrigo (21, l.) und Chappell Roan (26) bei der Premiere des Konzertfilms der 21-Jährigen. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der Vorfall ereignete sich Freitagabend in Los Angeles, als Roan für Fotos posierte und Blickkontakt mit dem Fotografen aufnahm.

Wie Daily Mail berichtete, ging die 26-Jährige auf ihn zu und sprach ihn auf eine Situation an, die sich im vergangenen Februar abgespielt haben soll.

Damals, bei den Grammy Awards, soll der Fotograf die "Pink Pony Club"-Interpretin angeschrien haben.

"Sie waren bei den Grammys so respektlos zu mir. Sie haben mich auf der Grammy-Party angeschrien. Ja, ich erinnere mich. Sie waren so unhöflich zu mir, und dafür verdiene ich eine Entschuldigung. Sie müssen sich bei mir entschuldigen", sagte Roan in einem Clip, der in den sozialen Medien viral ging.

Roan bestand so sehr auf eine Entschuldigung, dass sogar das Personal eingreifen musste, um die Situation zu entschärfen und die Sängerin vom Ort zu geleiten.