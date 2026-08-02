Charlotte Engelhardt überrascht mit Geständnis: "Ich war super verliebt in ..."

Berlin - Charlotte Engelhardt (48) nimmt kein Blatt vor den Mund, doch auch die Moderatorin hat ein paar Geheimnisse, die sie bislang gut gehütet hat. Jetzt plaudert sie aus dem Nähkästchen und verrät kuriose Details aus ihrem Alltag sowie eine überraschende TV-Schwärmerei.

Charlotte Engelhardt (48) spricht ganz offen über ihre Vergesslichkeit in den Wechseljahren. © Rolf Vennenbernd/dpa

Eines ihrer wohl häufigsten Alltagsprobleme: das verschwundene Smartphone. Besonders kurios: Manchmal sucht sie ihr Handy, obwohl sie es gerade in der Hand hält – oder sogar damit telefoniert. "Mein Geheimnis ist, dass ich ein Talent in der Menopause entwickelt habe: dass ich mein Handy minutenlang suchen kann, obwohl ich damit gerade telefoniere", erzählt sie gegenüber RTL.

Das Smartphone habe sie laut eigener Aussage sogar schon im Kühlschrank oder in der Waschmaschine wiedergefunden. Ihre scherzhafte Erklärung: "Es gibt bestimmt die Menopause-Demenz. Das ist Wahnsinn."

Noch überraschender ist wohl ein anderes Geständnis: Charlotte Engelhardt hatte jahrelang einen prominenten Schwarm. "Ich war super verliebt in Stefan Raab", erklärt die 48-Jährige. Immer wieder traf sie den Entertainer bei TV-Auftritten und verlor dabei offenbar ihre sonst so souveräne Art.

Vor allem seine Ausstrahlung habe sie fasziniert: "Das war die Aura, die er hatte. Ich fand den irgendwie gut." Als Raab ihr eines Tages sogar ein Kompliment machte und sagte, sie sehe sehr gut aus, war Charlotte endgültig hin und weg.

"Ich dachte, jetzt sind wir so kurz davor, zusammenzukommen", erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Eine Beziehung wurde daraus nie. Stattdessen war sie rund 10 Jahre mit Rapper Sido (45) verheiratet.