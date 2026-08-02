Gäste packen über Skandal-Hochzeit bei den Beckhams aus: "Wie an einem Tatort"

London (Vereinigtes Königreich) - Seit Anfang des Jahres herrscht zwischen Brooklyn Beckham (27) und seinen Eltern David (51) und Victoria (52) Funkstille. Grund für das Familien-Zerwürfnis soll unter anderem Brooklyns Hochzeit mit Model Nicola Peltz (31) gewesen sein. Ein Enthüllungsbuch bringt nun neue pikante Details ans Licht.

Zwischen Brooklyn Beckham (27, r.) und seinen Eltern David (51) und Victoria Beckham (52) sind die Fronten verhärtet. © picture alliance/dpa/PA Wire | Matt Crossick

Im Januar hatte der älteste Beckham-Spross mit seiner Familie gebrochen: In einem öffentlichen Statement bei Instagram warf er seinen berühmten Eltern unter anderem vor, ihn am "schönsten Tag" seines Lebens gedemütigt und bloßgestellt zu haben.

Doch was geschah wirklich an jenem Abend im April 2022?

Antworten darauf liefert nun ein neues Buch: In "Brand Beckham. The Fame. The Feuds. The Fallout" deckt Autorin Alison Boshoff die Hintergründe des Familienzoffs auf und schildert gleich mehrere angespannte Momente rund um die viel diskutierte Promi-Hochzeit.

Demnach sei die Stimmung während eines gemeinsamen Brunchs am Morgen nach dem Fest eiskalt gewesen, zitiert die "Daily Mail" aus dem Werk, das Mitte August erscheinen soll.

"Es war, als wäre jemand gestorben", erinnerte sich ein Gast an die kühle Atmosphäre zurück. Es habe sich angefühlt, "wie an einem Tatort".

Und auch auf der Hochzeitsfeier selbst sei es zu einer bizarren Situation gekommen. So soll der Vater des Bräutigams mit seiner Rede für einen unangenehmen Moment gesorgt haben: David Beckham habe endlos lange über sein gutes Verhältnis zu seinem Sohn gesprochen, die Braut dabei jedoch kein einziges Mal erwähnt.