Charlotte Weise ehrlich: "Habe vor Schmerzen und Überforderung geweint"

Hamburg/Spanien - "Was für eine Woche!" - mit diesen Worten meldete sich Charlotte Weise (31) am gestrigen Montag bei ihren Fans auf Instagram . Die Influencerin hat einige heftige Tage hinter sich.

Charlotte Weise (31) hat ihren Instagram-Fans am gestrigen Montag von gesundheitlichen Problemen berichtet. © Instagram/charlotte_weise

Dabei hatte die Woche gut begonnen: "Wir waren jeden Tag nach der Kita mit den Fahrrädern am Strand. Wir sind schwimmen gegangen, haben im Sand gebuddelt, Snacks gegessen und danach sind wir immer in den Schatten ins Café und haben dort Patata Bravas gegessen. Wir haben die Routine sehr geliebt!", berichtete die 31-Jährige.

Dann habe sie sich bei einem Konzert jedoch mit dem Coronavirus infiziert.

"Freitag lag ich mit 100 Symptomen im Bett und habe vor Schmerzen und Überforderung geweint. Ich hatte so Angst, dass ich das jetzt 1 bis 2 Wochen so habe und Mads immer nur bei mir sein will. Krank sein mit Kleinkind ist wirklich jedes Mal Next Level."

Zum Glück habe sie ihren zweijährigen Sohn ausreichend mit "Mamaliebe" auftanken können, sodass sich Vater Felix Adergold (44) anschließend um den Kleinen kümmern konnte, während Charlotte an ihrer Genesung arbeitete.