Charlotte Weise kann aufatmen: Sie muss ihren Sohn (2) nachts nicht mehr stillen

Charlotte Weise (31) muss ihren Sohn Mads (2) endlich nicht mehr nachts stillen, wie sie auf Instagram erklärte. Der Kleine ist zwei Jahre und drei Monate alt. © Fotomontage: Instagram/charlotte_weise

Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte die Wahl-Spanierin auf ihrem Instagram-Profil ein Video, in dem sie offen und ehrlich über ihre Erfahrungen sprach. So erklärte sie, dass sie bereits vor einigen Monaten vorhatte, nachts abzustillen.

"Ich hatte das schon einmal versucht, da war er so 19 Monate alt, aber damals hat er das glaube ich noch nicht so gut verstanden. Es ist wichtig, dass die Kinder alt genug sind und nachts keine Nahrung mehr benötigen", verdeutlichte die 31-Jährige.

Das sei bei ihrem Sohn der Fall gewesen, allerdings habe er die Routine gehabt, nachts "jede Stunde, jede halbe Stunde" zu trinken. "Ich habe ihm dann immer wieder erklärt, dass die Brüste nachts schlafen", unterstrich Charlotte.

Für zwei Nächte habe der Kleine das akzeptiert, auch wenn er "sauer" gewesen sei, so die Blondine. Als er jedoch krank geworden sei, habe die Influencerin nachgegeben. Auch ein zweiter Abstillversuch kurz darauf sei gescheitert.

Nun, Mads ist inzwischen 27 Monate oder auch zwei Jahre und drei Monate alt, habe sie Erfolg gehabt. "Er hat das richtig gut angenommen und schläft jetzt immer so ab 20 Uhr bis morgens um 5.30 Uhr, 6.30 Uhr, manchmal sogar 7.30 Uhr durch", freute sich die Influencerin.