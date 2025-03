Charlotte Weise lässt mit 32 Testament aufsetzen: Das steckt dahinter

Hamburg/Spanien - Nanu? Influencerin Charlotte Weise (32) hat sich am heutigen Mittwoch mit ungewöhnlichen Nachrichten bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Charlotte Weise (32) hat ihr Testament aufsetzen lassen, damit ihre Familie im Falle ihres Todes nicht vor zahlreichen offenen Fragen steht. © Fotomontage: Instagram/charlotte_weise

In ihrer Story erklärte die Spanien-Auswanderin, dass sie im Alter von 32 Jahren ihr Testament habe aufsetzen lassen. "Damit im Falle meines Todes alles geregelt ist", wie die Blondine erläuterte.

Später ging die Mutter eines dreijährigen Sohnes noch einmal genauer auf das Thema ein. Sie berichtete: "Ich habe schon oft genug mitbekommen, dass nichts geregelt war und es dann zu schlimmen Streits in der Familie kam."

Umso wichtiger finde sie es, sich auch schon in jungen Jahren um dieses Thema zu kümmern, damit die Hinterbliebenen es im Fall der Fälle leichter hätten. "Dann ist alles klar geregelt", verdeutlichte Charlotte.

Die ehemalige Hamburgerin weiter: "Ich fand es wichtig, festzulegen, wer in welchem Fall das Vermögen für Mads erst mal verwaltet und wie lange." Zudem habe sie nicht nur Regelungen für ihren Sohn getroffen, sondern auch für Freund Felix Adergold (45), da die beiden nicht verheiratet seien.

In ihrem Fall habe sie davon profitiert, dass die Aufsetzung eines Testaments durch einen Notar in Spanien im Vergleich zu Deutschland sehr günstig sei, so die Influencerin.