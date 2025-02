Charlotte Weise plagen Zukunftszweifel: "Wissen nicht, ob wir so leben wollen ..."

Hamburg/Barcelona - Wie geht es für sie weiter? Seit mittlerweile fünf Jahren lebt Influencerin Charlotte Weise (32) mit ihrem Partner, dem Model Felix Adergold (45), und dem gemeinsamen Sohn Mads (3) in Spanien . Aktuell gibt es Zweifel, ob das alles so richtig ist.

Influencerin Charlotte Weise (32) und ihre Familie machen sich Gedanken über ihre Zukunft. © Screenshot/Instagram/charlotte_weise

Auf ihrem Instagram-Account teilte Charlotte nun einen Beitrag, in dem sie ihre Gedanken mit ihren 177.000 Followern teilte. "Im Moment sind wir an einem Punkt, an dem wir nicht wissen, ob wir weiterhin so leben wollen, wie wir es tun", gab die 32-Jährige offen zu.

Dabei scheint das Leben von Charlotte und ihrer Familie einem Traum zu gleichen. Sie leben in Spanien, haben sich ein Haus auf dem Land gekauft und bekommen regelmäßig Besuch. "Wir lieben das tolle Wetter, die Natur, die Mentalität", fuhr sie fort, ehe sie aufzählte, was ihr fehle: die Stadt und die engen Freunde und Familie.

"Leider sind die alle in Deutschland", erklärte die Influencerin. "Wir haben gemerkt, dass es nicht mehr so einfach ist, mit neuen Leuten eng zu werden, und wir auch oft mit anderssprachigen Freunden immer eine andere Ebene behalten."

Daher suchen Charlotte und ihr Mann Felix aktuell nach einer Lösung, doch das scheint alles andere als einfach zu ein.

"Wir sind damals ins Ausland, weil Felix die fehlende Sonne sehr zu schaffen gemacht hat", blickte sie zurück. "In Spanien haben wir das tolle Haus, die Kita von Mads und wollen da auch nicht richtig weg", gab sie ihre Zweifel zu.