Charlotte Weise reagiert auf Chips-Kritik bei Sohn Mads: "Keine fette Sahnetorte"

Hamburg/Spanien - Der Alltag mit Kleinkind bringt Influencerin Charlotte Weise (31) manchmal an ihre Grenzen. Insbesondere, wenn es um das Thema Ernährung geht. Auch ihre Follower würden sich in dieser Hinsicht offenbar gern einmischen.

Influencerin Charlotte Weise (31) ist auf Instagram auf die Ernährung ihres Sohnes Mads (1) eingegangen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/charlotte_weise

Gemeinsam mit ihrem Freund Felix Adergold (44) hat die gebürtige Hessin einen fast zweijährigen Sohn, der aktuell auch ernährungstechnisch in einer komplizierten Phase zu stecken scheint, weshalb ihm Mama Charlotte auch gern mal Chips (Pombären) in den Buggy reicht.

Als sie am Donnerstag davon ein Video in ihrer Story hochgeladen hatte, hatte das eine Followerin direkt zum Anlass genommen, die sonst so vorbildliche vegane und gesunde Ernährungsweise der kleinen Familie infrage zu stellen.

Die Influencerin ging mit dieser Konfrontation doch offen um, teilte einen Screenshot in ihrer Story und rief zur Umfrage auf: "Gebt ihr euren Kindern nur gesunde Sachen?".

In weiteren Sequenzen ging die 31-Jährige dann nochmal explizit auf die Phase von Mads ein und wie sie versucht die eher schwierigen Essensgewohnheiten ihres Sohnemanns bestmöglich zu bestreiten: "Im Moment isst Mads zwar super, aber die Monate davor dafür super schlecht. Da war ich immer froh, wenn er überhaupt etwas gegessen hat".

Und gerade, weil der fast Zweijährige immer noch an der Brust von ihr trinke, seien "kleine Snacks" für unterwegs optimal für sie. Hätte sie diese nicht, müsse sie ihn ständig tragen und Muttermilch trinken lassen. "Felix hat sich als Kind fast nur von Kakao ernährt. Er wollte überwiegend Flüssignahrung. Bei Mads ist das ähnlich, habe ich das Gefühl. Nur das ich halt der Kakao bin", erklärte die Wahl-Spanierin.

Da Söhnchen Mads noch immer über die Muttermilch Vitamine und Nährstoffe bekomme, sei der Mix aus gesund und "manchmal Chips" für die Familie eine gute Lösung.