Charlotte Weise über Leben mit Freund Felix: Wer ist strenger in der Erziehung?

Barcelona (Spanien) - Charlotte Weise (31) und ihr Freund Felix Adergold (44) haben in einem spontanen Reel gegenseitig Fragen beantwortet: Wer ist eitler? Wer ist strenger in der Erziehung? Und vor allem: "Wer hat den geileren Arsch"?

Da hat das Influencer-Paar sich kurzerhand überlegt, ganz spontan ein Video für Instagram aufzunehmen, in dem sie sich anhand verschiedener Fragen gegenseitig einschätzten.

Der stressige Umzug in das neue Haus in Spanien, die Kita-Eingewöhnung für Söhnchen Mads (1), ein längerer Model-Job und Besuch aus Deutschland.

Der eitlere von den beiden sei definitiv Felix Adergold (44). Ob das an seinem Job liegt? © Montage: Screenshot Instagram/charlotte_weise

Neben klassischen Pärchen-Fragen, wie: "Wer investiert mehr in die Beziehung?" und "Wer ist strenger mit Sohn und Hund", beantworteten sie auch Fragen zu typischen Gewohnheiten und Verhaltensweisen.

Strenger in der Erziehung sei die Influencerin, ihr Partner investiere ihres Erachtens aber mehr in die Beziehung. Er war sich dabei allerdings nicht so sicher.

Model Felix beispielsweise sei außerdem definitiv der eitlere von beiden - er dusche öfter und achte auch mehr auf sein Aussehen. Charlotte hingegen würde laut ihres Partners mehr essen als er und auch länger schlafen.

Sicherlich mit am spannendsten war die Kategorie "Auswandern": "Wer würde eher wieder nach Deutschland zurückziehen?"

Der 44-Jährige zeigte recht zügig auf die Influencerin und auch sie selbst stimmte dem zu. Ob es die Blondine früher oder später doch wieder in die Heimat zieht? Wahrscheinlich in den nächsten Jahren erst einmal nicht, schließlich haben sie als Familie das große Haus in Spanien erst gekauft.

Und auch bei der wohl pikantesten Frage dieses Spontan-Videos, "Wer hat den geileren Arsch?", war sich Freund Felix schnell sicher: Charlotte!