Ist Charlotte Weise als Mutter überfordert? "Könnte einfach nur schreien"

Charlotte Weise (30) ist manchmal alles zu viel. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/charlotte_weise

Mit einem langen Post hat sich die Influencerin nun an ihre mehr als 180.000 Follower gewandt.

Darin gesteht sie, dass sich ihr Beruf mit einem Kind manchmal schwer vereinbaren lässt: "Die Selbstständigkeit bedeutet: selbst und ständig. Meistens bekomme ich alles schnell und effektiv hin und manchmal könnte ich einfach nur schreien, weil mir alles zu viel ist", so Charlotte.

Vollzeit-Mama zu sein, raube ihr viel Zeit und Freiheit. Nach dem Stillen am Abend sei sie meistens müde, müsse aber trotzdem noch alles abarbeiten, was sie am Tag nicht geschafft habe.

"Ich weiß, dass es alles zeitlich begrenzt ist und bald viel mehr möglich sein wird. Bei uns war der Start natürlich auch alles andere als einfach", betont die junge Mutter. Schließlich kam Mads als Frühchen zur Welt und brauche daher mehr Nähe und Zuwendung als andere Kinder.

Mittlerweile könne aber auch ihr Partner Felix Adergold (43) den Kleinen beruhigen. Die Zeit nutze sie dann meistens, um Storys für ihre Kooperationspartner aufzunehmen.