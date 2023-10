Charlotte Würdig fährt mit Sido und seiner Neuen in den Urlaub: "Verdammtes Ego dadrunter stellen"

Berlin - Moderatorin Charlotte Würdig (45) ist mit ihrem Ex-Mann Sido (42) und seiner neuen Frau an der Seite in den Urlaub gefahren. Für viele Frauen wäre so ein Schritt kaum denkbar - Doch die 45-Jährige hat ihre Gründe.

Moderatorin Charlotte Würdig (45) hat ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Sido (42). © Gerald Matzka/dpa, Fabian Sommer/dpa (Bildmontage)

Auf einer Party von Philipp Plein (45), der seine Biografie am Freitag in Berlin vorgestellt hat (erscheint am heutigen Samstag), verriet Sidos Ex-Frau in einem RTL-Interview, wie es zu der ungewöhnlichen Reise kam.

"So machen das moderne Frauen", sagte Charlotte selbstbewusst. "Ich hab sie kontaktiert. Es wird höchste Zeit, dass wir uns Mal kennenlernen, finde ich."

Die Berlinerin und Sido, alias Paul Würdig, waren acht Jahre lang verheiratet, bis ihre Ehe 2020 in die Brüche ging. Grund dafür waren, dem Rapper nach, seine Drogeneskapaden.

Aus ihrer Beziehung gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. Und das war wohl der ausschlaggebende Grund, warum die Moderatorin so locker mit der Patchwork-Situation umzugehen scheint.

"Da, wo wir durchgegangen sind, ist viel größer als 'ne Trennung. Neid oder komische Gefühle haben da gar keinen Platz und Raum", sagte Charlotte reflektiert.