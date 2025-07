Charlotte Würdig überrascht mit heimlichem Schwarm: "Der ist schon sexy"

Berlin - In einer RTL-Sendung hat Charlotte Würdig (46) gerade verraten, wer aktuell ihr heimlicher Schwarm ist. Die Antwort der Schauspielerin dürfte einige überraschen.

Wer sich gut artikulieren kann, punktet bei Charlotte Würdig (46) schon mal. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein bisschen zierte sich die 46-Jährige dann doch, als sie in der Sendung "Punkt 8" so direkt auf ihren Crush angesprochen wurde. Dann rückte sie aber doch mit der Sprache raus: Offenbar findet die Blondine den RTL-Politikchef Nikolaus Blome (61) ganz toll.

"Also ich hab ihn nur zweimal getroffen. Ich spreche den jedes Mal an, wenn ich den sehe. Einfach, weil ich den so sympathisch finde", geriet Charlotte gleich ins Schwärmen. Sie räumte ein: "Er würde wahrscheinlich sagen: 'Keine Ahnung, wer das ist'".

Blome, der lange Jahre stellvertretender Chefredakteur bei der "BIld" war und wie Würdig in Berlin lebt, punktete bei der 46-Jährigen offenbar mit Wissen und Intelligenz.

"Bei den Nachrichten ist er immer derjenige, der mir die Dinge so erklärt, dass ich sie verstehe", fuhr Blomes prominente Anhängerin fort. Der 61-Jährige habe einfach "eine tolle Aura", so Würdig. Das Fazit der Moderatorin: "Der ist schon sexy."

Doch Charlotte Würdig beeilte sich zu sagen: "Und er hat eine sehr hübsche Frau, möchte ich dazu sagen, keine Sorge!" Sie habe bei ihrer kleinen Schwärmerei natürlich keinerlei ernsthafte Absichten. Alles nur platonisch gab sie Entwarnung.

Mit Charlotte Würdigs Ex-Mann Sido (44) hat Nikolaus Blome auf den ersten Blick nur wenig gemein. Doch schaut man genauer hin, verbindet Blome mit dem Rapper oberflächlich betrachtet zumindest, dass beide in ihrem jeweiligen Fachgebiet zu den erfolgreichsten Vertretern in Deutschland gehören.