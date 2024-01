Chethrin Schulze im Mama-Glück: "Der kleine Mann ist so entspannt!"

"Also er schläft nach wie vor super gern, das ist eine kleine Schlafmütze. Und er meldet sich eigentlich nur, wenn er Hunger hat oder kurz kuscheln will."

Wie sie nun in ihrer Story verriet, hatten die sich ohnehin gewünscht, hin und wieder einen Blick in den Alltag von Familie Schulze zu bekommen. Also plauderte Chethrin gleich mal los.

Die 31-Jährige hatte zunächst erwartet, dass Babys anstrengend sein würden. "Bei uns ist es auf jeden Fall nicht so", verrät sie. © Montage: Screenshots/instagram.com/chethrin_official/

Die frischgebackene Mana schwärmte davon, wie unkompliziert Klein-Milan aktuell sei und das sogar während der Schlafenszeit.

"Die Nacht war wieder richtig schön. Wir haben wieder so viel geschmust und der kleine Mann ist so entspannt", so Chethrin. "Ich hab ja erwartet, dass ein Baby wach wird und schreit und tobt. Bei uns ist es auf jeden Fall nicht so."

Das Reality-TV-Sternchen hatte den Namen ihres Sohnes zunächst geheim gehalten und lediglich mit Kosenamen wie "Snutschi" oder "Baby M" von ihm gesprochen. Nachdem sie ihre Follower jedoch raten ließ, wie der Kleine heißen könnte, verriet sie Anfang der Woche doch noch den Namen.

"Beim Sprechen nennt man sein Kind doch des Öfteren beim Namen, und ich bin ehrlich gesagt einfach total stolz auf diesen wunderschönen Namen und daher teile ich ihn mit euch", so die Blondine.