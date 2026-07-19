Chethrin Schulze packt über wahren Trennungsgrund aus: "Depressionen sind keine Charakterschwäche"

Leipzig - Mit Milan (2) sollte im November 2023 das Glück von Chethrin Schulze (34) und ihrem Partner perfekt sein. Gut ein Jahr nach der Geburt trennte sich aber das Reality-Sternchen vom Kindsvater . Später kamen sie wieder zusammen, doch zu den genauen Umständen schwieg Chethrin - bis jetzt.

Im November 2023 wurde das Paar zum ersten Mal Eltern. © Screenshot/Instagram/chethrin_official

Das vergangene Jahr wahr wohl eines der turbulentesten für die Ex-"Love Island"-Teilnehmerin. Im Februar trennte sie sich wegen unüberbrückbarer Differenzen von ihrem "Mr. Smiley". Einen Monat später kam das Paar doch wieder zusammen.

In einer Instagram-Story verriet die 34-Jährige nun, wie belastend diese Zeit für ihre Psyche war und dass diese auch den Grund für den kurzzeitigen Schlussstrich darstellte.

"Die Trennung war durch meine Depressionen und meine PTBS [Posttraumatische Belastungsstörung] ausgelöst", antwortete sie auf eine Followerfrage.

Mit ihrer Offenheit will Chethrin für ein Thema sensibilisieren, welches noch immer häufig nicht ernst genommen wird.