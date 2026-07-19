Chethrin Schulze packt über wahren Trennungsgrund aus: "Depressionen sind keine Charakterschwäche"
Leipzig - Mit Milan (2) sollte im November 2023 das Glück von Chethrin Schulze (34) und ihrem Partner perfekt sein. Gut ein Jahr nach der Geburt trennte sich aber das Reality-Sternchen vom Kindsvater. Später kamen sie wieder zusammen, doch zu den genauen Umständen schwieg Chethrin - bis jetzt.
Das vergangene Jahr wahr wohl eines der turbulentesten für die Ex-"Love Island"-Teilnehmerin. Im Februar trennte sie sich wegen unüberbrückbarer Differenzen von ihrem "Mr. Smiley". Einen Monat später kam das Paar doch wieder zusammen.
In einer Instagram-Story verriet die 34-Jährige nun, wie belastend diese Zeit für ihre Psyche war und dass diese auch den Grund für den kurzzeitigen Schlussstrich darstellte.
"Die Trennung war durch meine Depressionen und meine PTBS [Posttraumatische Belastungsstörung] ausgelöst", antwortete sie auf eine Followerfrage.
Mit ihrer Offenheit will Chethrin für ein Thema sensibilisieren, welches noch immer häufig nicht ernst genommen wird.
Chethrin Schulze denkt über weiteren Nachwuchs nach
"Depressionen, Angststörungen oder Burnout sind keine Charakterschwäche. Sie sind Erkrankungen." Und auch psychische Erkrankungen verdienen das gleiche Verständnis wie beispielsweise ein Beinbruch, Asthma oder Diabetes.
Die Beziehung zu ihrem Partner habe sich nach der kurzzeitigen Trennung weiterentwickelt, sie habe ein anderes Level und eine andere Liebe erreicht.
Sogar die Überlegung, ein zweites Kind zu bekommen, stehe im Raum. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich noch mal ein Kind so unendlich lieben kann wie ihn, obwohl ich ja weiß, dass es die Natur schon richtet", beendet sie das Thema.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/chethrin_official