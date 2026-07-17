Comeback-Knall! Oliver Pocher und Sandy wieder vereint: "Habe ihn vermisst!"
Köln - Mit diesem Comeback haben wohl die wenigsten gerechnet: Oliver Pocher (48) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) machen wieder gemeinsame Sache - und das auch noch im Hochzeitslook!
Nach mehreren beruflichen und privaten Pleiten wollen die beiden noch einmal ihren gemeinsamen Podcast aufleben lassen. Wie die Fünffach-Eltern im Interview mit RTL verkünden, kehren sie unter dem Titel "Die Pochers – LIVE!" auf die Bühne zurück.
Dass die beiden nach dem Ende der monatelangen Sendepause ausgerechnet im Hochzeits-Outfit für das neue Cover posieren, ist natürlich kein Zufall. "Wir trauen uns noch mal!", scherzen Olli und Sandy im Gespräch mit dem Kölner Privatsender.
Woher die plötzliche Einigkeit? "Wir hatten unsere Differenzen", erklärt die Blondine mit Blick auf die gescheiterten Vertragsverhandlungen vor einigen Monaten. "Aber allein durch die Kinder haben wir einfach immer miteinander zu tun."
Eine Fortführung des Podcasts soll damals an den finanziellen Vorstellungen des Models gescheitert sein. Sandy schlug daraufhin beruflich einen anderen Weg ein. "Sie hat noch mal in die Scheiße gegriffen – jetzt haben wir sie da wieder rausgeholt", stichelt Olli gewohnt bissig.
Sandy Meyer-Wölden über Beziehung zu Olli: "Es ist eine Hassliebe"
Der Skandalkomiker sieht das Comeback nüchtern: "Wenn man sich mal nicht einig wird, dann ist das eben so. Dann zieht man Konsequenzen. Aber irgendwann findet man auch wieder zueinander."
Und Sandy lobt: "Das Gute ist: Bei Olli stehen die Türen immer offen!"
Von ungefähr kommt der Neustart aber nicht. Nach Angaben der Veranstalter hätten sich Fans seit Monaten ein Wiedersehen mit den beiden Ex-Eheleuten gewünscht. Nun erfüllen Pocher und Meyer-Wölden genau diese Hoffnung.
Dass sie trotz ihrer bewegten Vergangenheit wieder gemeinsam auftreten, kommt für die beiden selbst ein wenig überraschend. "Ich habe ihn tatsächlich vermisst", gibt Sandy offen zu. Über ihre heutige Beziehung zu Olli sagt sie: "Es ist eine Hassliebe."
Los geht die Podcast-Reunion mit Live-Shows vor Publikum, aus denen regelmäßig ein neuer Show-Podcast entstehen soll. Die Folgen werden exklusiv in der POCHER.Club-App veröffentlicht. Der Ticketverkauf startet am 18. Juli.
Titelfoto: Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)