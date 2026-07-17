Comeback-Knall! Oliver Pocher und Sandy wieder vereint: "Habe ihn vermisst!"

Köln - Mit diesem Comeback haben wohl die wenigsten gerechnet: Oliver Pocher (48) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) machen wieder gemeinsame Sache - und das auch noch im Hochzeitslook!

Sandy Meyer-Wölden (43) und Oliver Pocher (48) kehren mit einem Live-Podcast auf die große Bühne zurück. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Nach mehreren beruflichen und privaten Pleiten wollen die beiden noch einmal ihren gemeinsamen Podcast aufleben lassen. Wie die Fünffach-Eltern im Interview mit RTL verkünden, kehren sie unter dem Titel "Die Pochers – LIVE!" auf die Bühne zurück.

Dass die beiden nach dem Ende der monatelangen Sendepause ausgerechnet im Hochzeits-Outfit für das neue Cover posieren, ist natürlich kein Zufall. "Wir trauen uns noch mal!", scherzen Olli und Sandy im Gespräch mit dem Kölner Privatsender.

Woher die plötzliche Einigkeit? "Wir hatten unsere Differenzen", erklärt die Blondine mit Blick auf die gescheiterten Vertragsverhandlungen vor einigen Monaten. "Aber allein durch die Kinder haben wir einfach immer miteinander zu tun."

Eine Fortführung des Podcasts soll damals an den finanziellen Vorstellungen des Models gescheitert sein. Sandy schlug daraufhin beruflich einen anderen Weg ein. "Sie hat noch mal in die Scheiße gegriffen – jetzt haben wir sie da wieder rausgeholt", stichelt Olli gewohnt bissig.