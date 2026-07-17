Comeback-Knall! Oliver Pocher und Sandy wieder vereint: "Habe ihn vermisst!"

785 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Mit diesem Comeback haben wohl die wenigsten gerechnet: Oliver Pocher (48) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) machen wieder gemeinsame Sache.

Von Frederick Rook

Köln - Mit diesem Comeback haben wohl die wenigsten gerechnet: Oliver Pocher (48) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) machen wieder gemeinsame Sache - und das auch noch im Hochzeitslook!

Sandy Meyer-Wölden (43) und Oliver Pocher (48) kehren mit einem Live-Podcast auf die große Bühne zurück.
Sandy Meyer-Wölden (43) und Oliver Pocher (48) kehren mit einem Live-Podcast auf die große Bühne zurück.  © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Nach mehreren beruflichen und privaten Pleiten wollen die beiden noch einmal ihren gemeinsamen Podcast aufleben lassen. Wie die Fünffach-Eltern im Interview mit RTL verkünden, kehren sie unter dem Titel "Die Pochers – LIVE!" auf die Bühne zurück.

Dass die beiden nach dem Ende der monatelangen Sendepause ausgerechnet im Hochzeits-Outfit für das neue Cover posieren, ist natürlich kein Zufall. "Wir trauen uns noch mal!", scherzen Olli und Sandy im Gespräch mit dem Kölner Privatsender.

Woher die plötzliche Einigkeit? "Wir hatten unsere Differenzen", erklärt die Blondine mit Blick auf die gescheiterten Vertragsverhandlungen vor einigen Monaten. "Aber allein durch die Kinder haben wir einfach immer miteinander zu tun."

Olli Pocher teilt erneut gegen Ex-Frau Amira aus: "Ist sie wirklich schwanger?"
Oliver Pocher Olli Pocher teilt erneut gegen Ex-Frau Amira aus: "Ist sie wirklich schwanger?"

Eine Fortführung des Podcasts soll damals an den finanziellen Vorstellungen des Models gescheitert sein. Sandy schlug daraufhin beruflich einen anderen Weg ein. "Sie hat noch mal in die Scheiße gegriffen – jetzt haben wir sie da wieder rausgeholt", stichelt Olli gewohnt bissig.

Sandy Meyer-Wölden über Beziehung zu Olli: "Es ist eine Hassliebe"

Zwischen 2009 und 2013 galten Olli und Sandy als absolutes Promi-Traumpaar. Nach der Trennung folgte eine jahrelange Schlammschlacht. (Archivfoto)
Zwischen 2009 und 2013 galten Olli und Sandy als absolutes Promi-Traumpaar. Nach der Trennung folgte eine jahrelange Schlammschlacht. (Archivfoto)  © Arno Burgi/dpa

Der Skandalkomiker sieht das Comeback nüchtern: "Wenn man sich mal nicht einig wird, dann ist das eben so. Dann zieht man Konsequenzen. Aber irgendwann findet man auch wieder zueinander."

Und Sandy lobt: "Das Gute ist: Bei Olli stehen die Türen immer offen!"

Von ungefähr kommt der Neustart aber nicht. Nach Angaben der Veranstalter hätten sich Fans seit Monaten ein Wiedersehen mit den beiden Ex-Eheleuten gewünscht. Nun erfüllen Pocher und Meyer-Wölden genau diese Hoffnung.

WM-Debakel gegen Paraguay: Oliver Pocher legt sich mit Bundestrainer und Friedrich Merz an
Oliver Pocher WM-Debakel gegen Paraguay: Oliver Pocher legt sich mit Bundestrainer und Friedrich Merz an

Dass sie trotz ihrer bewegten Vergangenheit wieder gemeinsam auftreten, kommt für die beiden selbst ein wenig überraschend. "Ich habe ihn tatsächlich vermisst", gibt Sandy offen zu. Über ihre heutige Beziehung zu Olli sagt sie: "Es ist eine Hassliebe."

Los geht die Podcast-Reunion mit Live-Shows vor Publikum, aus denen regelmäßig ein neuer Show-Podcast entstehen soll. Die Folgen werden exklusiv in der POCHER.Club-App veröffentlicht. Der Ticketverkauf startet am 18. Juli.

Titelfoto: Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Mehr zum Thema Oliver Pocher: