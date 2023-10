"Du wirst nicht mal deine Zähne putzen!": Läuft Chethrin Schulzes Start mit Baby so ab?

Leipzig - Reality-Star und werdende Mama Chethrin Schulze (31) hat immer häufiger mit Kommentaren zu ihrer Schwangerschaft zu kämpfen. Aus diesem Grund teilte die Wahl-Leipzigerin in den vergangenen Tagen immer weniger private Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun äußert sie sich zu dem Thema.

Von diesem Typ Frau, "der sich aufgibt, weil er Mutter wird", habe sie schon oft gehört. Für sie selbst sei das aber alles nicht, da sie auch mit Baby ihre gepflegtes Äußeres beibehalten will.

So habe die 31-Jährige Nachrichten wie "Du wirst nicht mal deine Zähne putzen in den ersten drei Tagen" erhalten, wie sie augenrollend erzählt.

Wohl gerade deswegen hatten einige Mütter eine Menge an ihrem Gepäck auszusetzen.

Zuvor hatte Chethrin ihre Follower beim Packen ihrer Klinik-Tasche zur Vorbereitung auf die Geburt mitgenommen. Dabei habe sie statt der Standard-Ausrüstung überwiegend die Dinge gepostet, an die nicht jeder denkt.

Besonders jetzt, in der 36. Woche und während den letzten Momenten ihrer Schwangerschaft, wolle sie sich diesem Stress nicht aussetzen.

"Ich habe gemerkt, dass manche Aussagen einfach meinen Puls in die Höhe treiben lassen", gibt sie zu.

In Zukunft will sie sich die Kommentare einfach nicht mehr zu Herzen nehmen. Nun freut sich die werdende Mutter nur noch auf ihr Kind. © Bildmontage: chethrin_official

Sogar ihren Krankenhaus-Aufenthalt hatte sie wegen all der negativen Kommentare von ihren Fans geheim gehalten.

"Ich hab das so ein bisschen von hier fern gehalten, weil es dann ja immer heißt, man will Aufmerksamkeit", sagt die Ex-"Love Island"-Kandidatin.

Wegen eines Risses in ihrer Fruchtblase musste sie damals in Behandlung gehen.

Mittlerweile wisse sie es aber besser und nehme sich solche Kommentare einfach nicht mehr zu Herzen.

Stattdessen freue sie sich nun nur noch auf ihr Baby und genieße die Zeit mit ihrem liebevollen Partner, den sie auf Instagram nur "Mr. Smiley" nennt.

"Ich rede ja auch immer mit meinem Bauch und sag ihm dann auch jetzt jeden Tag, dass ich mich ganz doll auf ihn freue", schwärmt sie freudestrahlend.