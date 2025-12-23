Große Sorge bei Chethrin Schulze vor Arzt-Besuch: "Etwas fühlt sich nicht richtig an"

Leipzig - Weihnachten steht vor der Tür, doch von festlicher Stimmung war bei Chethrin Schulze (33) am Montagabend nicht viel zu spüren. Einen Tag vor Heiligabend stand bei dem Reality-TV-Sternchen ein Arzttermin an, weswegen sie sich große Sorgen gemacht hat.

Diese Nachricht teilte Chethrin Schulze (33) am Montagabend in ihrer Instagram-Story. Sie versuchte zwar positiv zu bleiben, machte sich aber auch Sorgen. © Screenshot/Instagram/chethrin_official

"Ihr wisst ja, dass ich vieles eher mit mir selbst ausmache und nicht alles hier teile. Heute mache ich es trotzdem", begann die 33-Jährige ihre Instagram-Story am Montagabend.



"Morgen habe ich einen Termin zur Sonografie und Mammografie, weil sich etwas einfach nicht richtig anfühlt", gestand sie.

Eine Mammografie ist eine Methode zur Früherkennung von Brustkrebs, eine Sonografie ist eine Ultraschalluntersuchung.

Verständlicherweise nahm das Gedankenkarussell in solch einer Situation volle Fahrt auf. Gerade im Hinblick darauf, dass ihre Mama vor wenigen Jahren mit 48 an Brustkrebs erkrankt ist.

Dadurch reagiere man bei solchen Themen "automatisch viel sensibler", schreibt die Mutter eines zweijährigen Sohnes weiter. Man mache sich mehr Sorgen. "Das macht den Kopf manchmal lauter, als man ihn haben möchte."