Große Sorge bei Chethrin Schulze vor Arzt-Besuch: "Etwas fühlt sich nicht richtig an"

Weihnachten steht vor der Tür, doch von festlicher Stimmung bei Chethrin Schulze keine Spur. Einen Tag vor Heiligabend stand ein Arzttermin an.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Weihnachten steht vor der Tür, doch von festlicher Stimmung war bei Chethrin Schulze (33) am Montagabend nicht viel zu spüren. Einen Tag vor Heiligabend stand bei dem Reality-TV-Sternchen ein Arzttermin an, weswegen sie sich große Sorgen gemacht hat.

Diese Nachricht teilte Chethrin Schulze (33) am Montagabend in ihrer Instagram-Story. Sie versuchte zwar positiv zu bleiben, machte sich aber auch Sorgen.  © Screenshot/Instagram/chethrin_official

"Ihr wisst ja, dass ich vieles eher mit mir selbst ausmache und nicht alles hier teile. Heute mache ich es trotzdem", begann die 33-Jährige ihre Instagram-Story am Montagabend.

"Morgen habe ich einen Termin zur Sonografie und Mammografie, weil sich etwas einfach nicht richtig anfühlt", gestand sie.

Eine Mammografie ist eine Methode zur Früherkennung von Brustkrebs, eine Sonografie ist eine Ultraschalluntersuchung.

Verständlicherweise nahm das Gedankenkarussell in solch einer Situation volle Fahrt auf. Gerade im Hinblick darauf, dass ihre Mama vor wenigen Jahren mit 48 an Brustkrebs erkrankt ist.

Dadurch reagiere man bei solchen Themen "automatisch viel sensibler", schreibt die Mutter eines zweijährigen Sohnes weiter. Man mache sich mehr Sorgen. "Das macht den Kopf manchmal lauter, als man ihn haben möchte."

Entwarnung bei Chethrin Schulze: Es ist kein Krebs!

Glücklicherweise ist alles in Ordnung, die ärztliche Untersuchung ergab keinen weiteren Grund zur Sorge.  © Screenshot/Instagram/chethrin_official

Dennoch wollte sie positiv bleiben, nicht vom Schlimmsten ausgehen. Es war dennoch keine leichte Situation, die sie gern teilen wollte, "ohne Drama, ohne Mitleid, einfach ehrlich".

Dienstagvormittag nach dem Termin gab sie ihren Followern schließlich sofort ein Update und damit auch Entwarnung: "Die schöne Nachricht des Tages, so kurz vor Weihnachten: Meinen Boobies geht's gut, es ist alles in Ordnung soweit." Es habe keine Hinweise auf Krebs gegeben.

Trotzdem sei sie jetzt ganz schön fertig, denn aller Optimismus hat ihren Kopf letzte Nacht nicht davon abgehalten, sich Gedanken zu machen. "Ohne Witz, ich hab ungelogen die ganze Nacht vielleicht eine Stunde geschlafen. [...] Bin gar nicht zur Ruhe gekommen."

Die Erleichterung überwiegt natürlich, sodass sie jetzt in aller Ruhe die letzten Vorbereitungen für das Fest treffen kann.

