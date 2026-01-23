Dschungelcamp im Ticker: Essensprüfung mit Hoden, Herz und Zitze

Die bereits 19. Staffel des Dschungelcamps geht am heutigen Freitag an den Start. TAG24 hielt Euch über alle Geschehnisse zum Einzug auf dem Laufenden.

Von Nico Zeißler

Gold Coast (Australien) - Die bereits 19. Staffel des Dschungelcamps ging am heutigen Freitag an den Start. Mit kryptischen Sätzen von Gil Ofarim, einer meckernden Ariel und einer starken Essensprüfung.

Die zwölf Dschungelstars der 19. Staffel. © RTL Die polarisierendste Personalie des Jahres ist zweifellos Gil Ofarim (43). Nach seinem erfundenen Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel haben bereits mehrere Camper angekündigt, mit dem Musiker auf Konfrontation gehen zu wollen. Spannend zu beobachten sein wird auch das Zusammentreffen von Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33), mit der Serkan Yavuz (32) seiner Noch-Ehefrau fremdgegangen war. Mit blutjungen 22 Jahren ist Ariel das Camp-Küken. In ihren bisherigen Realityshows ist die Schweizerin als aufbrausende Streitsüchtige in Erscheinung getreten, die keine Scheu hat, sich mit Fremden anzulegen. Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Alle Dschungelkönige von Staffel 1 bis 18 Mit ihrem Luxusgegenstand, der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio (†18), sorgt Simone Ballack (49) schon vorab für eine der emotionalsten Geschichten. Der Liveticker zur 1. Folge zum Nachlesen:

23.54 Uhr: Erste Prüfungs-Wahl der Zuschauer

In die erste eigene Dschungelprüfung wird Hubert gewählt. Er ist total perplex, freut sich aber sichtlich. Erwartungsgemäß trifft es aus der anderen Gruppe Ariel. Gil hatte die zweitmeisten Anrufe erhalten.

In die erste Prüfung gewählt: Hubert Fella. © RTL

23.42 Uhr: "Das hängt mir aus den Ohren raus"

"Du schläfst mit diesem Mann, keiner weiß es, du machst es selber öffentlich und dann heulst du rum", kann Ariel Evas Seitensprung mit Serkan nicht fassen. Eva rechtfertigt sich. Samira habe in ihrem Podcast Andeutungen gemacht, die auf sie Rückschlüsse zugelassen hätten. "Ich habe keine Ehe zerstört. Ich bin nicht der Grund, sondern die beiden selbst."

23.37 Uhr: Riesenspinne essen wegen Gleichstand

Weil zwischen den beiden Teams Gleichstand herrscht - je ein Abbruch - gibt es ein Stechen. Eine Hundsmanspinne mit Brutsack muss gegessen werden. Hubert tritt gegen Eva an. Die "Ehebrecherin" schafft es schneller und gewinnt. Huberts Team geht komplett leer aus.

Diese Hundsmanspinnen müssen gegessen werden. © RTL

23.34 Uhr: "Ich hatte die ganze Suppe im Mund und konnte es nicht schlucken!"

Ariel kann das Krokodilherz nicht kauen: "Ich kotze!" Besser macht es Gil, der einen Kuh-Netzmagen verschlingt. Auf ein Lammhirn darf sich Hardy freuen, Patrick auf ein Stück Bullen-Niere. An einem Büffelhoden scheitert Samira: "Ich hatte die ganze Suppe im Mund und konnte es nicht schlucken!" Durst hat Nicole, die keine Probleme mit 300ml pürierten Hühnerinnereien hat.

Ariel und ein Krokodilherz. © RTL

Der Büffelhoden schafft es nicht in Samira. © RTL

23.19 Uhr: "Als hätte mir eine Kuh in den Mund geschissen"

Es wird geschlemmt. In der Prüfung "Die Unfair-Räter", angelehnt an die RTL-Sendung "Die Verräter", werden ekelhafte Dinge verspeist. Stephen knabbert eine Kuh-Zitze, Umut verschlingt vier Schnecken und Eva eine Schafszunge. Hubert gönnt sich glitschigen Kamel-Anus, Mirja 300ml pürierten Ziegenmagen ("Als hätte mir eine Kuh in den Mund geschissen") und Simone fermentierte Melone. "Geschmeckt wie Kotze", stellt die Ex-Spielerfrau fest.

Stephen und eine Kuh-Zitze. © RTL

Umut schluckt Schnecken. © RTL

Ohne abzusetzen ist der Ziegenmagen in Mirjas Magen. © RTL

23.01 Uhr: "Du bist ein richtig ekelhafter Mensch"

Ariel kriegt sich mit Patrick Romer in die Wolle, weil er einen kleinen Dschungelbewohner totgetreten hat. Sie verbiete ihn, weitere Tiere zu töten. Darum will sich der RTL-bauer nicht einlassen. Er töte Tiere, wenn er es für richtig hält. Ariel: "Du bist ein richtig ekelhafter Mensch!"

22.58 Uhr: "So viel kannst du gar nicht w***sen"

Stephen werde bei der Dschungelprüfung alles machen - auch einen Liter Sperma trinken. Hat er schon mal gemacht, nur nicht in der Menge. Denn: "So viel kannst du gar nicht w***sen, dass du einen Liter bekommst."

Stephen Dürr hat Sperma-Erfahrung. © RTL

22.55 Uhr: Das hindert Gil Ofarim an Statement zu Davidstern-Skandal

Weil er eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe, könne er nicht mehr zu seinem erfundenen Davidstern-Skandal sagen, behauptet Gil Ofarim. "Ich hätte meine Kinder verloren, hätte ich ...", beendet er seinen Satz nicht. Immer wieder sagt er, nichts sagen zu dürfen. Und murmelt dann trotzdem über den Tag des Geständnisses: "Ich habe die drei Zeilen vorgelesen und die Schuld auf mich genommen." Es wirkt, als wäre sein Geständnis nicht echt gewesen. Wir sind alle so schlau wie vorher. Das darf es nicht gewesen sein!

22.39 Uhr: Emu sind die schwarz gekleideten Menschen

Ins Camp kommt die erste Mahlzeit geschwebt. Es gibt Emu-Rumpf. Emus kennt Ariel schon. "Das sind die schwarz gekleideten, tätowierten Menschen mit Piercings." Dass es sich um einen Laufvogel handelt, hatte die Camp-Jüngste bisher nicht auf dem Zettel.

Ariel ist Ex-Pfadfinderin. Und Emo-Kennerin. © RTL

22.36 Uhr: Stinkender Matthias Mangiapane

Hubert Fella erzählt, dass sein Partner Matthias Mangiapane nach seinem Dschungel-Abenteuer so arg gestunken hat, dass sich Hubert beinahe habe übergeben müssen. Fünfmal nacheinander habe Matthias gebadet, jedes Mal sei das Wasser schwarz gewesen. Lecker!