Schock-Bilder auf Instagram: Was ist mit Daniela Katzenberger passiert?

Mallorca - Wer heute auf der Instagram-Story von Daniela Katzenberger gelandet ist, dem könnte eventuell kurz angst und bange werden: Die 39-Jährige lichtete sich mit einem feuerroten, wunden Gesicht ab. Was ist mit der Katze passiert?

Sieht schlimmer aus, als es ist: Daniela Katzenberger (39) unterzog sich einer Laserbehandlung. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/danielakatzenberger

Auf dem Foto sieht man die Wahl-Mallorquinerin verträumt in die Ferne blicken, während ihr glänzendes Gesicht von rot-braunen Flecken übersät ist, die teilweise Wundschorf aufweisen.

Der Realitystar, der zuletzt mit Bodybuilding und einer Brustverkleinerung Schlagzeilen machte, kann glücklicherweise direkt Entwarnung geben: "Muddi hat sich ne kleine Laser-Sassion gegönnt", schreibt Katzenberger in ihrer Story auf Instagram. (Rechtschreibung aus Story übernommen)

Gemeint ist eine Beauty-Behandlung, die heutzutage meist mit einem CO₂-Laser durchgeführt wird und vor allem der Hauterneuerung oder Entfernung von Pigmentflecken dient.

Dass Danielas Gesicht völlig wund und irgendwie auch verbrannt aussieht, ist nach dem sogenannten "Laser Skin Resurfacing" ganz üblich.