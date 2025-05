Cheyenne Ochsenknecht hat wegen Kuss-Gerüchten auf Dorf Probleme: "Es ist eskaliert"

Doch der Zweifachmama kam der "Spaß" teuer zu stehen, wie sie auf Social Media berichtete. "Es ist eskaliert, mit Behauptungen, die schlichtweg gelogen sind", so Cheyenne. Zwar ist sie als Promi stets in den Medien präsent. Doch ihr privates Leben sei Cheyenne heilig und das Einzige, das ihr noch geblieben sei, das in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat.

Cheyenne ist glücklich mit ihrem Mann Nino Sifkovits (28) verheiratet. © Felix Hörhager/dpa

Die Auswirkungen der brodelnden Gerüchteküche spüre die Tochter von Natascha Ochsenknecht (60) vor allem auf dem Dorf im österreichischen Dobl, (Steiermark), wo sie mit ihrem Mann Nino Sifkovits (28) einen Bauernhof betreibt.

"Ich finde es überhaupt nicht lustig. Natürlich hat mich das sehr getroffen", sagte Cheyenne weiter. "Ich bin ein Mensch, der zu 100 Prozent treu ist und zu 100 Prozent diese Werte vertritt", so die Mama von Tochter Mavie (4) und Sohn Matteo (2).

Es habe in ihrem Kopf schon gerattert, "und wie muss sich Nino fühlen?", fragte Cheyenne rhetorisch. "Das ist 'ne scheiß Sache, die da passiert ist", so die 24-Jährige, die weiter in ihrem Statement aussagte, in einer glücklichen Ehe zu sein und ein glückliches Leben zu führen.

"Ich verstehe überhaupt nicht, was daran lustig sein soll, auch wenn es nur für ein Spiel war oder auch nicht ... Ich lasse das nicht mit mir machen! Es war nix und wird nie 'was sein", machte Cheyenne der Gerüchteküche endgültig den Garaus.