Ex-Tanzpartner von Cheyenne Ochsenknecht macht reinen Tisch: "Richtig unangenehm"

"Beim 'Quizspiel' hinter den Kulissen in der letzten ' Let's Dance '-Sendung habe ich mit einer Frage ein total falsches Signal erzeugt, das in der Öffentlichkeit leider ganz anders angekommen ist, als ich es jemals beabsichtigt hatte", beginnt Evgeny Vinokurov seinen Post auf Instagram [Rechtschreibung angepasst, Anm. d. Red.].

In der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" tanzte Evgeny mit Simone Thomalla (60). © Thomas Banneyer/dpa

"Vielleicht habe ich im Spiel mit dem Humor übertrieben oder war zu flapsig", schrieb Evegeny in seinem Post und fügte an, dass das nie böse gemeint gewesen sei.

Rückblickend erkenne der Tänzer jedoch, dass sein Statement wohl bei einigen anders ankam. "Das tut mir leid - und es ist mir ehrlich gesagt auch richtig unangenehm", so Evgeny reumütig.

Er wollte niemanden in eine unangenehme Situation bringen. Für ihn sei die ganze Sache Geschichte und er bittet, dass alle anderen es auch so sehen. Schließlich möchte er seinen Fokus auf das richten, was für ihn wirklich zählt, und das ist Spaß am Tanzen, Respekt und ein Miteinander.

Cheyenne und er flogen bei der Show bereits in der zweiten Folge raus. In der diesjährigen Staffel tanzte Evgeny mit Simone Thomalla (60), die verletzungsbedingt früh ausschied. Im Finale der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" stehen Diego Pooth (21) mit Ekaterina Leonova (38), Taliso Engel (22) mit Patricija Ionel (30) und Fabian Hambüchen (37) mit Anastasia Maruster (27) stehen.