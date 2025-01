07.01.2025 17:19 635 Cheyenne Ochsenknecht: "Will mir nicht von irgendeinem Idioten die Laune verhauen lassen"

Zum neuen Jahr hat sich Cheyenne Ochsenknecht (24) so manches vorgenommen. Auch in ihrem Privatleben will die Influencerin ordentlich aufräumen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Zum neuen Jahr hat sich Cheyenne Ochsenknecht (24) einiges vorgenommen. Auch in ihrem Privatleben will die Influencerin ordentlich aufräumen. Cheyenne Ochsenknecht (24) hat die Nase voll von negativen Menschen. © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah (Bildmontage) Eigentlich sei sie nicht so "der Vorsätze-Typ", verriet die 24-Jährige in einem Neujahrsgruß an ihre rund 646.000 Follower auf Instagram. Ein paar Dinge hat Cheyenne aber doch auf ihrem Zettel für 2025 stehen: So hat sich die Ochsenknecht-Tochter für das neue Jahr vorgenommen, mehr Wasser zu trinken, selbst Apfelsaft und Butter herzustellen und ihren Garten mit ein paar Hochbeten zu verschönern. Vor allem will die Tochter von Natascha Ochsenknecht (60) aber darauf achten, mit wem sie sich in ihrem privaten Leben umgibt - und wenn nötig, auch ein paar Leute aussieben. Cheyenne Ochsenknecht Cheyenne Ochsenknecht hat die Nase voll von ihrem Vater: Das steckt dahinter "Ich möchte ab diesem Jahr noch mehr darauf achten, dass ich meine Laune nicht von irgendwelchen Menschen runterziehen lasse, die Negativität in mein Leben bringen oder ungut zu mir sind", stellte Cheyenne klar. Und weiter: "Ich habe so ein geiles Leben, mit den Kindern, mit meiner Familie, mit allen Menschen um mich herum, die auch alle gesund sind, da will ich mir nicht von irgendeinem Idioten die Laune verhauen lassen." Cheyenne Ochsenknecht: Ansage an Papa Uwe und Jimi Blue? Mit Ehemann Nino Sifkovits (29) lebt Cheyenne Ochsenknecht seit 2020 auf einem Bauernhof in Österreich. © Felix Hörhager/dpa Dabei sei es egal, "ob das Familie ist oder Freunde sind". Gut möglich, dass Cheyenne hier auf Papa Uwe Ochsenknecht (68) und ihren Bruder Jimi Blue (33) anspielt. Zu beiden Mitgliedern der Promi-Familie hat die zweifache Mama ein angespanntes Verhältnis. Auf Social Media hat Cheyenne Ochsenknecht bereits Konsequenzen gezogen: Kurz vor Neujahr sei vielen Leuten auf Instagram entfolgt, berichtete die Wahl-Österreicherin. "Ganz ehrlich: Man hört sich nicht, man schreibt sich nicht, und dann soll ich denen noch folgen? Was interessiert mich deren Leben?", wetterte Cheyenne. "Die machen so auf Highlife und alles super, alles toll ... Das funktioniert einfach nicht." Cheyenne Ochsenknecht Cheyenne Ochsenknecht will offiziell Österreicherin werden! Stattdessen will sich die Blondine lieber auf ihr eigenes Leben konzentrieren. "Ich möchte einfach noch fokussierter sein, ich habe große Ziele", betonte die 24-Jährige.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/cheyennesavannah (Bildmontage)