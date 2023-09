Cheyenne Ochsenknecht schunkelt auf der Wiesn und teilt sich das Bett mit einer anderen Frau

München/Berlin - Hoch her geht es auf dem Münchner Oktoberfest - da darf auch das Model Cheyenne Ochsenknecht (23) nicht fehlen.

Cheyenne Ochsenknecht (23) fährt mit einem VW-Bulli zur Wiesn und feiert dort auch mit Pia Riegel (27). © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah (Bildmontage)

Zusammen mit Alana Siegel (27), der jüngsten Tochter von Ralph Siegel (77), machte sich die Hofbesitzerin ausgehfertig, bevor es mit einem VW-Bulli und heiterer Blasmusik zum Schützen-Festzelt ging.

Die zweifache Mama hat sich herausgeputzt und war traditionsgemäß in einem Dirndl mit aufregendem Dekolleté in einem der zahlreichen Bierzelte erschienen, wie in ihrer neuesten Story auf Instagram zu sehen ist.

Zusammen mit ihrer Mädels-Clique schunkelte die gebürtige Münchnerin ausgelassen zu den angestimmten Liedern. Dort ließ es Cheyenne auch mit Pia Riegel (26), der Drittplatzierten von Germany's next Topmodel (2018) ordentlich krachen.

Mit einem Maß Bier in der Hand lautete das Motto des abends: "Ohne Spaß kein Fun".