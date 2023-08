Cheyenne Ochsenknecht verrät: Will sie weitere Kinder?

Bei Cheyenne Ochsen (23) läuft es mit den Kids in ihren Worten "top". © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah

Nach der Geburt von Töchterchen Mavie (2) im März 2021 erblickte mit Sohn Matteo im Mai dieses Jahres das zweite gemeinsame Kind der Influencerin und ihres Mannes Nino Sifkovits (27) das Licht der Welt.



In einer munteren Frage-Antwort-Runde auf Instagram stellte sich das Model all dem, was ihren Fans unter den Nägeln brennt. So wollte einer wissen, wie es mit den zwei Kids kleinen Kids laufe.

"Top", verriet das Ochsenknecht-Küken kurz und bündig.

Ein anderer interessierte sich dafür, wie es bei dem Paar um weiteren Nachwuchs bestellt sei. Die frühere Kinderdarstellerin stellte klar, dass das Thema vorerst abgeschlossen sei.

Noch im März 2023 plauderte die Wahl-Österreicherin gegenüber der "Kleine Zeitung" aus, dass Nino gerne vier Sprösslinge hätte, aber "ich mache jetzt nach zwei Kindern erstmal Pause. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir noch mehr Kinder kriegen. Mal schauen."

Auch das Thema Baby-Geschlecht kam auf. "Wenn Matteo ein Mädchen gewesen wäre, hätte Nino noch ein Kind gewollt?", fragte ein Follower.