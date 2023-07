Einfach tierisch: Cheyenne Ochsenknechts Liebesbeweis geht unter die Haut

Berlin/Dobl - Einmal Großstadtluft hinter sich lassen und inmitten der malerischen Landschaft Österreichs auf einem Hof ein neues Kapitel des Lebens beginnen - genau das hat Cheyenne Ochsenknecht (23) vor drei Jahren getan. Der Chianinahof in Dobl scheint ihre wahre Erfüllung zu sein. Eines der dort lebenden Tiere hat die Blondine sogar für immer auf ihrer Haut verewigt.

Das Ochsenknecht-Küken Cheyenne (23) hat sich eine Kuh mit Herzchen stechen lassen. © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah (Bildmontage)

In ihrer Story auf Instagram präsentierte Cheyenne voller Begeisterung ihr neuestes Tattoo, das eine sitzende Kuh mit mehreren Herzen unterhalb ihrer Schulter zeigt.



"Mein erstes Chianinahof-Tattoo", schwärmte die 23-Jährige und fügte weinende Emojis hinzu.

Die Freude und Erfüllung, die Cheyenne in ihrem neuen Lebensabschnitt findet, spiegelt sich auch in den kurzen Clips wider, die sie mit ihren Tieren im Stall zeigen. Dabei strahlt das Model vor Glück und schwärmt: "Ich kann meine Liebe zu unseren Kühen nicht in Worte fassen."

Das Tattoo ist für Cheyenne nicht nur eine optische Verschönerung, sondern ein Symbol ihrer tiefen Verbindung zu den Tieren und ihrem Leben auf dem Hof.

Es ist offensichtlich, dass sie in ihrer neuen Lebensumgebung gemeinsam mit Ehemann Nino Sifkovits ihre wahre Bestimmung gefunden hat.