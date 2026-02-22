Urlaub in Gefahr? Cheyenne Ochsenknecht darf nicht abfliegen

Berlin/München - Ein sonniger Urlaub in Kapstadt sollte für unvergessliche Erlebnisse sorgen, doch der Beginn lief für Familie Ochsenknecht alles andere als glatt. Besonders bei Cheyenne (25) saß der Schock tief.

In ihrer Instagram-Story lässt Cheyenne Ochsenknecht (25) ihre Fans an dem Flughafen-Stress teilhaben. © Instagram: cheyennesavannah

Natascha (61), Jimi Blue (34) und Oma Bärbel (84) flogen am Donnerstag von Berlin nach München, um von dort nach Südafrika zu reisen. Cheyenne, ihr Ehemann Nino (30) und die beiden Kinder sollten aus Graz in die bayerische Stadt kommen.

Doch kaum am Flughafen München eingetroffen, äußert Natascha in ihrer Instagram-Story Bedenken: "Wir wissen gar nicht, ob sie den Flieger schaffen (…) Es ist ein Drama."

Grund dafür sei ein Schneesturm, der über München hinwegfegt. Nach fünfstündiger Verspätung erreicht die vierköpfige Familie endlich den Flughafen – doch nun wartet ein neues Problem: Die Türen am Gate sind bereits geschlossen, und am Flughafen gibt es niemanden, der sie wieder öffnen könnte.

Natascha, Jimi Blue und Bärbel sitzen schon im Flieger und sind startklar. "Hier an Bord bemühen sich alle (...). Doch die werden die Maschine nicht kriegen. Wo ist denn das Problem, die hier rüber zu bringen?!", regt sich Mama Natascha auf.