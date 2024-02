Bekannt aus "Eureka" und "Smallville": TV-Star stirbt mit nur 48 Jahren

Chris Gauthier (†48) wirkte in zahlreichen Produktionen mit - wie hier in der TV-Serie "Smallville". © IMAGO/Everett Collection/Warner Bros

Wie die Agentur des Schauspielers gegenüber TMZ bestätigte, starb Chris Gauthier vergangenen Freitag, nachdem er kürzlich erkrankt war.

Sein Freund Chad Colvin schrieb auf Facebook, dass Gauthier die Definition eines Charakterdarstellers war.

"In den vielen Produktionen, in denen er mitwirkte, gab er immer alles, wenn die Kamera lief. Seine bloße Anwesenheit in einer Serie oder einem Film konnte das Interesse eines jeden Publikums wecken", so Colvin.

Gauthier wirkte in zahlreichen Fernsehserien wie etwa "Psych", "Supernatural", "Smallville", "Watchmen", "Agent Cody Banks", "Little Man" oder "Freddy vs. Jason" mit.

Am bekanntesten wurde er durch seine Rolle als Gourmetkoch Vincent in der Science-Fiction-Serie "Eureka".