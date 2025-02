Chris Tall ätzt gegen Zweitliga-Schiri: "Bodenlos Digga!"

Hamburg - Chris Tall (33) auf 180! Der Comedian und bekennende Fan des HSV hat in den sozialen Medien ordentlich abgelästert.

Referee Lars Erbst (30) machte im Jahnstadion eine sehr unglückliche Figur. Vor allem der Platzverweis für HSV-Profi Emir Sahiti (26) erhitzte die Gemüter. © WITTERS

Tall war auch nicht der einzige, der heftige Kritik an Erbst übte. Zum einen bekam er in den Kommentaren sehr viel Zuspruch für seine Meinung, zum anderen ließ auch Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe (51) kein gutes Haar an dem Unparteiischen.

Auf X schrieb der 51-Jährige, der sich mit Kritik an seinen Ex-Kollegen generell nicht zurückhält, zu der strittigen Schwalben-Entscheidung: "Sahiti und Gegner kollidieren - ok, kein Elfer, aber Schwalbe 🙈 Never!"

Fast schon überraschend war es da, dass sich HSV-Coach Merlin Polzin (34) überhaupt nicht in die Reihe der Erbst-Kritiker einreihte: "Es lag definitiv nicht am Schiedsrichter", entgegnete der Trainer auf die Frage nach den Gründen für den Punktverlust beim Schlusslicht.