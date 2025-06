Chris Tall ringt mit den Tränen: Comedian über die Suche nach Anerkennung

In der aktuellsten Folge des "Kölner Treff" wird Chris Tall (34) sehr emotional. © WDR/Melanie Grande

Als Teil der Runde in der WDR-Sendung "Kölner Treff" stimmt der sonst so aufgedrehte und laute Comedian plötzlich ganz ernste Töne an. Im Zuge seines neuen Romans, in dem es um Selbstachtung und Unsicherheiten geht, gesteht der 34-Jährige auch seine eigenen Unsicherheiten.

Die Suche nach Anerkennung und der ständige Versuch, dazuzugehören. "Ich habe einfach gemerkt, dass ich mein Glück immer abhängig gemacht habe von außen", beichtet Chris im Gespräch mit Moderatorin Susanne Link (48).

"Ich habe so lange Wertschätzung bei anderen gesucht, bis ich gemerkt habe, dass ich abhängig war von dem, was andere wirklich fühlen", so der Comedian weiter. Die Suche nach Bestätigung fange bereits im Jugendalter an. Markenklamotten, die einem eigentlich nicht gefallen oder eine neue Frisur, die gar nicht zu einem passt. Alles nur, um dazuzugehören.

"Irgendwann habe ich mich gefragt: Was will ich eigentlich? Wie möchte ich wahrgenommen werden?" - und startete damit die Reise zu sich selbst. Höflich möchte er sein. Witzig, loyal.