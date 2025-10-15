Chris Töpperwien kündigt drastische Veränderung an: "Hat mein Leben zerstört"

Los Angeles (USA) - Chris Töpperwien (51) meldete sich am Dienstag mit einem langen Statement bei seinen Instagram-Fans, in dem er über seine aktuelle mentale Gesundheit sprach, gleichzeitig ankündigte, in einigen Dingen nun "die Reißleine" ziehen zu wollen, und von einer Veränderung sprach.

Chris Töpperwien (51) hat festgestellt, wie belanglos Social Media eigentlich sei - und entsprechende Konsequenzen daraus gezogen. © Bildmontage: Instagram/chris.toepperwien

Im TV-Geschäft ist der "Currywurstmann" dank Sendungen wie "Goodbye Deutschland" seit geraumer Zeit ein "alter Hase", hat sich in den vergangenen Jahren zudem eine Community mit mehr als 160.000 Usern bei Instagram aufgebaut, bei der er sich regelmäßig meldet, und betreibt obendrein noch seine Bäckerei "Schatzi's" in seiner Wahlheimat L.A.

Das alles scheint dem Vater eines Sohnes nun jedoch zu viel geworden zu sein, wie er am Dienstag lang und breit in seiner Instagram-Story erklärte.

"Jeder Hater, jeder Shitstorm, jedes Theater, das ich hatte in den letzten elf Jahren, hat mein Leben zerstört und ich lasse das einfach nicht mehr mit mir machen", stellte der 51-Jährige klar und erklärte, dass er sich deswegen dazu entschieden habe, "da eine Reißleine zu ziehen" und nur noch das zu machen, was ihm Spaß bereite, wie er verriet.

Er sei zu der Erkenntnis gelangt, "dass alles mit Social Media eigentlich so unerheblich" sei. Die Priorität in seinem Alter liege einfach ganz woanders, erklärte der USA-Auswanderer.

"Für mich ist mein Leben und meine Gesundheit das Wichtigste und mit meiner Gesundheit sieht's momentan nicht besonders gut aus, was meine Launen und meine Tagesverfassung angeht", offenbarte der "Goodbye Deutschland"-Star, was nicht zuletzt auch daran lag, was Chris insbesondere in der jüngsten Vergangenheit erlebt hatte.